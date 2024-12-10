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Президент Бразилии восстанавливается после перенесённой операции на головном мозге

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на военном параде по случаю Дня независимости, Бразилия, 7 сентября 2024 г.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на военном параде по случаю Дня независимости, Бразилия, 7 сентября 2024 г. Авторское право Eraldo Peres/AP
Авторское право Eraldo Peres/AP
By Euronews и AP
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Президент Бразилии восстанавливается в отделении интенсивной терапии после перенесённой операции по дренированию кровоизлияния в мозг, сообщило руководство больницы в Сан-Паулу.

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Президент Бразилии восстанавливается в отделении интенсивной терапии после перенесённой операции по дренированию кровоизлияния в мозг, сообщило руководство больницы в Сан-Паулу, где он проходит лечение.

На операцию решились после того, как 79-летний Луис Инасиу Лула да Силва почувствовал острую головную боль, которая, по мнению врачей, была вызвана последствиями падения в октябре. Несчастный случай произошёл у него дома.

Как уточняется в заявлении больницы Сирио-Либанес, опубликованном во вторник утром, приехавший из столицы Бразилии на лечение в Сан-Паулу Лула, "чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии” после того, как кровотечение было остановлено.

Сам президент Бразилии пока не дал комментариев. Лула отменил поездку в Россию на саммит БРИКС после несчастного случая, сообщил в октябре его офис. В результате падения у него остался порез на затылке, чуть выше шеи.

В больнице пообещали организовать в этот вторник пресс-конференцию, на которой будут даны другие подробности.

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