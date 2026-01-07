Апелляция по делу Марин Ле Пен: риск американского вмешательства?

Председатель парижского суда высказал свою позицию за несколько дней до начала апелляционного процесса по делу Марин Ле Пен.

Пейман Гале-Марзбан предостерег от "неприемлемого и недопустимого вмешательства" после угроз санкций США в отношении судей, вынесших приговор президенту Национального объединения (НО) в первой инстанции.

По делу помощников Нацфронта (ныне Нацобъединения) Марин Ле Пен была приговорена к пяти годам лишения свободы с немедленным вступлением в силу, четырем годам лишения свободы, два из которых условно, и штрафу в размере 100 000 евро. Рассмотрение ее апелляции и апелляций одиннадцати других обвиняемых начнется 13 января.

Председатель парижского суда с тревогой прочитал статью, опубликованную 30 декабря в издании Der Spiegel .

По словам источников немецкого еженедельника, в марте прошлого года администрация Трампа рассматривала возможность введения санкций против трех судей, которые вели процесс. Утверждается, что администрация США критиковала их за "цензуру" президента Нацобъединения.

По данным Der Spiegel, несколько месяцев назад администрация Трампа также рассматривала возможность введения санкций против немецких чиновников за классификацию АдГ как "крайне правой партии".

Через несколько дней после вынесения Марин Ле Пен обвинительного приговора в первой инстанции Дональд Трамп заявил, что президент Нацобъединения стала жертвой "охоты на ведьм" со стороны "европейских левых, которые используют судебное оружие, чтобы заставить замолчать свободу слова". Дональд Трамп не упомянул ни исполнительную, ни судебную власть Франции.

Администрация США не подтвердила и не опровергла информацию о том, что она рассматривает возможность введения санкций против французских судей.

Однако председатель Парижского судебного суда призывает "выступить против самой возможности того, что такое можно представить".

Если вопрос о введении санкций против французских судей возник в Вашингтоне, то недавние заявления Марин Ле Пен, несомненно, оскорбили ее американских сторонников.

Президент Нацобъединения, которая не имеет привычки критиковать Дональда Трампа, присоединилась к хору осуждений операции США "Абсолютная решимость" в Каракасе. По словам Марин Ле Пен, даже если бы существовала "тысяча причин осудить режим Николаса Мадуро (...), суверенитет государств никогда не подлежит обсуждению (...) Отказаться от этого принципа сегодня для Венесуэлы, для любого государства, было бы равносильно принятию собственного рабства завтра".