Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан

Россия стала первой (и пока единственной) страной в мире, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан. Введённый талибами государственный флаг вывесили над афганским посольством в Москве в четверг.

В МИД РФ пояснили, что этот шаг "придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества" двух стран "в различных областях", в частности - в экономике и торговле, а также региональной безопасности, борьбе с терроризмом и наркопреступностью.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сказал журналистам, что соответствующее предложение президенту Владимиру Путину поступило от министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Его афганский коллега Амир Хан Муттаки выразил надежду на то, что "это смелое решение станет примером для подражания".

"Процесс признания начался, и Россия - в авангарде", - добавил он.

Из террористов - в союзники

Как и в большинстве стран мира, в России движение "Талибан" значилась в реестре террористических организаций, любые контакты с ним были уголовно наказуемы с 2003 года.

Сближение Кабула и Москвы началось с приходом талибов к власти в 2021 году - после вывода иностранных войск из Афганистана и падения поддерживаемого Западом правительства. Представителей движения начали приглашать в Россию на различные форумы и встречи на высоком уровне.

В июле 2024 года российский президент Владимир Путин назвал "Талибан" "союзником в борьбе с терроризмом".

А в апреле этого года решением Верховный суд РФ приостановил действие 20-летнего запрета на деятельность группировки, из списка террористических её исключили.

Правозащитники негодуют

Дипломатические отношения с талибами в период их первого нахождения у власти с 1996 по 2001 год установили только Саудовская Аравия, Пакистан и Объединённые Арабские Эмираты.

Нынешнее руководство весьма активно добивается международного признания, особенно соседей и крупных держав, таких как Китай и Россия.

Китай и Пакистан уже приняли послов движения "Талибан" в своих столицах, но об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан пока речи не идёт.

Действия России вызвали критику со стороны афганских и международных правозащитных организаций.

Мариам Сулейманхель, бывший член парламента Афганистана, заявила, что это признание "узаконивает систему, которая не позволяет девочкам получать образование, практикует публичную порку и укрывает террористов, подпадающих под санкции ООН".

"Этот шаг доказывает, что стратегические интересы всегда превалируют над правами человека и международным правом", - уверена она.

Её бывшая коллега Фавзия Кофи считает, что признание движения "Талибан" "не несёт мира, но легализует безнаказанность и ставит под угрозу не только безопасность афганского народа, но и глобальную безопасность".