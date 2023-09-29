Переговоры Москвы с талибами

By Euronews

29 сентября Россия ведёт переговоры с талибами, на которых будут обсуждаться вопросы наркотиков и борьбы с терроризмом. Их называют "переговорами в московском формате".

РЕКЛАМА

Анатоль Ливен, директор отдела Евразии Института ответственного государственного управления Куинси:

"Россия действует прагматично и признает реальность, как и все правительства в регионе, которые, как вы знаете, исторически вообще не любили движение Талибан".

Россия принимает Талибан для переговоров по борьбе с терроризмом и наркотиками в Афганистане.

Китай, Пакистан, Узбекистан и Иран входят в число региональных держав, присутствовавших на встрече в Казани, на юго-западе России.

Это пятая такая встреча, первая состоялась в 2017 году. На этот раз первое место в повестке дня занимает борьба с терроризмом.

Дэвид Лойн, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона:

"Основная задача внешней политики в регионе – остановить трансграничный терроризм. И все указывает на то, что Талибан не остановил повстанческие группы, которые могли бы захотеть пересечь реку и отправиться в Среднюю Азию".

С тех пор как талибы пришли к власти в августе 2021 года, они пытаются подавить бурно развивающуюся торговлю наркотиками в Афганистане, но мало в этом преуспели. Россия остается одним из ключевых направлений для этих наркотиков.

Анатоль Ливен, директор отдела Евразии Института ответственного государственного управления Куинси:

"Я думаю, что они, вероятно, хотели бы просто заплатить талибам за подавление торговли героином и помочь им подавить восстание ИГИЛ в Афганистане. Но, конечно, сегодня Россия финансово не в состоянии сделать это".

Дэвид Лойн, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона:

"Я думаю, что то, что они пытаются сделать через талибов в данный момент, имеет более широкий геополитический смысл, поскольку они хотят добиться влияния в тех местах, где Америка сейчас считается очень слабой. Уход администрации Байдена стал серьезным шагом назад для американской политики в регионе, и Россия пытается заполнить вакуум".

Однако по-прежнему существует скептицизм относительно возможности установления прочных связей.

Дэвид Лойн, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона:

"Реальные действия талибов происходят в Кандагаре на юге страны, под руководством Байтуллы Ахундзады, верховного лидера движения Талибан. И его нет в зале на этих переговорах, как и его идеологических сторонников, которые настаивают на том, чтобы школы для девочек оставались закрытыми, и чтобы почти все возможности трудоустройства были закрыты для женщин".