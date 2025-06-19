Глава минобороны Греции провел экстренное совещание по ирано-израильскому конфликту

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас провел экстреное совещание с военными в связи с конфликтом между Израилем и Ираном. Как сообщили ERTNews несколько источников, встреча была посвящена вопросам противовоздушной обороны страны, которая находится в полной боевой готовности из-за событий на Ближнем Востоке.

Сообщения об этом совещании появились в четверг утром. Также стало известно о возможной переброске систем вооружения на греческий остров Суда. При этом в заявлении министерства национальной обороны говорится, что "перемещение конкретных систем вооружения выходит за рамки публичного обсуждения".

В то же время отмечается, что "министерство национальной обороны, согласно Конституции, должно принимать, независимо от обстоятельств, все необходимые меры для обеспечения безопасности страны и ее граждан. Именно это оно и делает".

Напомним, что министр национальной обороны Никос Дендиас предложил создать для Греции многоуровневый оборонный навес с антибаллистическими возможностями практически сразу после вступления в должность.

В апреле этого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил в парламенте так называемый "Щит Ахиллеса" - многоуровневую интегрированную систему противовоздушной обороны, способную противостоять широкому спектру угроз, включая самолеты, баллистические и крылатые ракеты, БПЛА, военно-морские платформы и даже угрозы, исходящипе от подводных лодок. Этот амбициозный проект, как предполагается, должен быть реализован к 2027 году.