Зеленский: это "чистый терроризм". Россия атаковала Киев дронами и ракетами

РЕКЛАМА

В Киеве 18-е июня объявлено Днем траура по жертвам массированной атаки российских войск на столицу Украины. В результате ударов РФ в ночь на вторник погибли по меньшей мере 14 человек. Более 100 пострадали. Эту информацию подтвердил глава МВД Игорь Клименко. Он также сообщил журналистам на месте происшествия, что среди погибших в результате теракта был гражданин США.

Местные власти сообщают, что под ударом оказались в основном жилые районы. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. Взрывы были слышны в течение нескольких часов.

Сообщается также о поврежденных жилых домах в других районах украинской столицы. Было повреждено общежитие Киевского авиационного института.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что при атаке на Киев войска РФ применили 175 дронов, более 14 крылатых ракет, как минимум две баллистические ракеты.

В КГВА заявляют, что число погибших и раненых может возрасти по мере разбора завалов.

Атаке беспилотников в ночь на вторник подверглась и Одесса. Здесь погиб по меньшей мере, один человек, 17 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку "чистым терроризмом" и призвал США и Европу ответить на нее так, "как цивилизованное общество отвечает террористам".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что армия РФ выпустила по Украине 440 ударных БпЛА, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 16 крылатых ракет Х-101, 4 крылатые ракеты "Калибр", 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 1 противорадиолокационную ракету Х-31П. Основным направлением удара был Киев.

428 из 472 воздушных целей были обезврежены.

Ночная атака на Киев и Одессу произошла во время саммита "Большой семерки" в Канаде, на который был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидалось, что во вторник он проведет встречу один на один с президентом США Дональдом Трампом. Однако Белый дом объявил, что Трамп вернется в Вашингтон уже в понедельник вечером, а не во вторник из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке.

За последние недели Россия запустила по Украине рекордное количество беспилотников и ракет. Москва усилила атаки после того, как Служба безопасности Украины провела операцию, направленную против военных самолетов на авиабазах в глубине российской территории.