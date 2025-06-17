Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Десятки палестинцев, ожидавших гуманитарной помощи, убиты в Газе

Более 50 палестинцев убиты в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью в Газе
Более 50 палестинцев убиты в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью в Газе
By Euronews
Опубликовано
По словам очевидцев, израильские войска нанесли авиаудар по близлежащему дому, а затем открыли огонь по толпе. ЦАХАЛ говорит, что израильские солдаты увидели опасное скопление людей в Хан-Юнисе.

Власти Газы сообщают, что по меньшей мере 51 палестинец погиб и более 200 получили ранения в ожидании грузовиков ООН и коммерческих компаний, которые должны были въехать на территорию с крайне необходимым продовольствием.

По данным министерства здравоохранения Газы и местной больницы, израильские войска нанесли авиаудар по близлежащему дому, а затем открыли огонь по толпе в южном городе Хан-Юнис.

Израильские военные заявили, что солдаты заметили скопление людей возле грузовика с гуманитарной помощью, который застрял в Хан-Юнисе, недалеко от места проведения операции израильских войск. Судя по всему, стрельба не была связана с запущенной в прошлом месяце и омрачённой спорами и насилием израильской сетью доставки помощи, поддерживаемой США.

Израиль утверждает, что новая система, управляемая частным подрядчиком, Гуманитарным фондом Газы, призвана помешать ХАМАС перекачивать помощь для финансирования своей боевой деятельности.

Эксперты ООН предупреждают о голоде на территории сектора, где проживает около 2 миллионов палестинцев.

