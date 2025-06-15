Израиль: бомбоубежища спасли жизни

РЕКЛАМА

С начала израильской операции против ядерной программы Тегерана, Иран выпустил по Израилю около 280 баллистических ракет в ходе нескольких обстрелов.

В общей сложности 13 человек погибли и сотни получили ранения.

При этом как подчеркивают военные, все погибшие и тяжелораненые не находились в бомбоубежищах.

Израильтяне находятся в убежище в жилом районе, который подвергся удару иранской ракеты в городе Бат-Ям, рано утром в воскресенье, 15 июня AP Photo

Большинство пропавших без вести удалось найти, но нескольких человек все еще ищут под завалами.

Нескольким иранским ракетам удалось преодолеть систему ПВО, поразив жилые районы в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме и Реховоте в центральном Израиле, а также в Хайфе и Тамре на севере, что и привело к жертвам и разрушениям.

Последствия ракетного обстрела Ирана в пригороде Тель-Авива, 15 июня 2025 года AP Photo

Военные постоянно подчеркивают, что, как бы хороша ни была многослойная ПВО Израиля, она не герметична, и призывают израильтян укрываться в безопасных помещениях и бомбоубежищах при получении предупреждений о ракетных угрозах.