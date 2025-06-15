Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Израиль: бомбоубежища спасли жизни

Жители и силы безопасности находятся в убежище в жилом районе, который подвергся удару иранской ракеты в центральном израильском городе Бат-Ям. 15 июня 2025 года
Жители и силы безопасности находятся в убежище в жилом районе, который подвергся удару иранской ракеты в центральном израильском городе Бат-Ям. 15 июня 2025 года Авторское право  Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Все погибшие и тяжелораненые при иранской ракетном обстреле не находились в бомбоубежищах. Военные предупреждают о не полной герметичности израильской ПВО.

РЕКЛАМА

С начала израильской операции против ядерной программы Тегерана, Иран выпустил по Израилю около 280 баллистических ракет в ходе нескольких обстрелов.

В общей сложности 13 человек погибли и сотни получили ранения.

При этом как подчеркивают военные, все погибшие и тяжелораненые не находились в бомбоубежищах.

Израильтяне находятся в убежище в жилом районе, который подвергся удару иранской ракеты в городе Бат-Ям, рано утром в воскресенье, 15 июня
Израильтяне находятся в убежище в жилом районе, который подвергся удару иранской ракеты в городе Бат-Ям, рано утром в воскресенье, 15 июня AP Photo

Большинство пропавших без вести удалось найти, но нескольких человек все еще ищут под завалами.

Нескольким иранским ракетам удалось преодолеть систему ПВО, поразив жилые районы в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон-ле-Ционе, Бат-Яме и Реховоте в центральном Израиле, а также в Хайфе и Тамре на севере, что и привело к жертвам и разрушениям.

Последствия ракетного обстрела Ирана в пригороде Тель-Авива, 15 июня 2025 года
Последствия ракетного обстрела Ирана в пригороде Тель-Авива, 15 июня 2025 года AP Photo

Военные постоянно подчеркивают, что, как бы хороша ни была многослойная ПВО Израиля, она не герметична, и призывают израильтян укрываться в безопасных помещениях и бомбоубежищах при получении предупреждений о ракетных угрозах.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Почему Израиль назвал свою операцию против Ирана "Восстающий лев"?

Нетаньяху: никто в Иране не является "неприкасаемым"

Иранская ракета ударила по институту Вейцмана, важному научному центру. Что мы знаем о нем?