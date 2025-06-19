Нетаньяху: никто в Иране не является "неприкасаемым"

271 человек был доставлен в больницы в четверг после ракетного удара Ирана, сообщили в Минздраве Израиля. Из них четверо - в тяжелом состоянии.

В четверг утром Иран, по оценкам ЦАХАЛ, выпустил около 30 баллистических ракет по Израилю. Под обстрел попала больница Сорока в Беэр-Шеве на юге Израиля, а также Холон и Рамат-Ган в центральном Израиле.

По словам гендиректора медицинского центра Сорока, профессора Шломи Кодеша, ракета попала в старое здание хирургического отделения, которое было эвакуировано в последние дни.

"Другие здания в больнице сильно повреждены. Все пациенты и весь персонал находились в убежищах. Несколько пострадавших, которые у нас есть, получили легкие ранения, в основном от ударной волны",- сообщил Кодеш изданию The times of Israel.

Заместитель министра здравоохранения Сефи Менделович призвал больницы после сегодняшнего удара сократить количество пациентов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху днем посетил Беэр-Шеву и заявил, что никто в Иране не является "неприкасаемым" для израильских ударов.

Он также сказал, что Израиль способен выполнить свою миссию и без поддержки США, добавив: "По окончании у Израиля не будет ядерной угрозы, и не будет никакой баллистической угрозы".

Один из лидеров израильской оппозиции Бенни Ганц написал в своем посте в Х: "В то время как Израиль нацеливается на ядерные и ракетные программы Ирана, которые угрожают не только нам, но и всему миру, Иран нацеливается на израильские больницы и детей". Ганц разместил снимок, на котором запечатлены последствия удара.

Это - военные преступления худшего рода, и Хаменеи будет привлечен к ответственности за свои преступления. Исраэль Кац министр обороны Израиля

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что лидер Ирана Али Хаменеи "будет привлечен к ответственности" за свои "военные преступления" после того, как баллистическая ракета поразила больницу Сорока на юге Израиля.

"Трусливый иранский диктатор сидит глубоко в укрепленном бункере и преднамеренно совершает атаки на больницы и жилые дома в Израиле", - заявил Кац.

Он добавил, что Хаменеи является "современным Гитлером" и не "может продолжать существование".

По словам Каца, он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху дали указание ЦАХАЛ усилить удары по стратегическим целям в Иране и правительственным целям в Тегеране, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и дестабилизировать режим аятолл.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что "Иранский режим намеренно нацеливается на мирных жителей и совершает военные преступления".

Женщину эвакуируют с места прямого попадания иранской ракеты в Рамат-Гане, Израиль, 19 июня 2025 г. Oded Balilty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

ЦАХАЛ обнародовал видео, на котором запечатлены последствия иранского ракетного удара по больнице.

ЦАХАЛ ударил по ядерным объектам в Араке и Натанзе

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Армии обороны Израиля нанесли удары по десяткам военных целей в Иране, включая ядерные объекты в Араке (там находится реактор на тяжелой воде, построенный частично) и Натанзе. ЦАХАЛ уведомил жителей района о предстоящей атаке и призвал эвакуироваться. Также ЦАХАЛ информировал об ударах по заводам по производству сырья и компонентов для баллистических ракет и систем ПВО.

В МАГАТЭ подтвердили повреждения реактора в Араке.

В ЦАХАЛ также заявили, что поразили две трети пусковых ракетных установок Ирана, оценив количество оставшихся около ста штук.

Иран пожаловался на Израиль МАГАТЭ

По данным официального информационного агентства Ирана IRNA, Иран сообщил об атаке Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), обвинив Израиль в "продолжении агрессии и действиях, противоречащих международным законам, запрещающим атаки на ядерные объекты". Агентство также сообщает, что в результате атаки на ядерный объект в Араке жертв не было.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади выступил с заявлением, в котором он предостерег США от любого прямого вмешательства между Израилем и Ираном. "Если США хотят активно вмешаться и поддержать Израиль, у Ирана не будет другого выбора, кроме как использовать свои инструменты, чтобы преподать агрессорам урок и защитить себя... У наших военных, принимающих решения, на руках - все необходимые варианты", - сказал Гарибабади. "Мы рекомендуем США по крайней мере оставаться в стороне, если они не хотят останавливать агрессию Израиля", - добавил дипломат.