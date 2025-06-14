Ответная атака Ирана по Израилю: "Мы до сих пор не можем прийти в себя"

РЕКЛАМА

Ответные ракетные удары Ирана по Израилю продолжались почти до самого утра в субботу. Погибли не менее трех человек, десятки были ранены. Взрывы были слышны Тель-Авиве, Иерусалиме, Беэр-Шеве, Гуш-Дане и других городах.

"Завыла сирена, я разбудил жену, мы сбежали вниз в убежище, заперли дверь, через несколько минут раздался грохот, который сотряс всю дверь убежища, - говорит Моше Шан. - Дверь в убежище открылась, и мы услышали шум. Мы подумали, все, дом исчез, и действительно, половина дома исчезла, развалилась".

"Впервые в этом районе произошло что-то подобное, в таком сумасшедшем масштабе. Мы до сих пор не можем прийти в себя", - говорит Опал Мизрахи.

Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ написал, что не были перехвачены 25% из примерно 200 ракет.

Ракетный удар по Израилю стал ответом на пятничные атаки, целью которых стали иранские ядерные объекты, ученые-ядерщики и военные лидеры Ирана. Постпред Ирана в ООН заявил, что в результате этих ударов погибли 78 человек и более 320 были ранены.