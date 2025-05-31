Шпионская игра Ирана: как Тегерану убедить израильтян предать родину?

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На прошлой неделе появились новости об аресте в Израиле двух 24-летних израильских юношей, Роя Мазрахи и Альмуга Аттиаса, по обвинению в шпионаже в пользу разведывательных служб Исламской Республики Иран.

Как сообщает Jerusalem Post, они были друзьями детства, жителями города Нешер недалеко от Хайфs, увлекались азартными играми и наделали большие долги.

Согласно сообщению, Мазрахи знакомится с неизвестным человеком через интернет-группу, который предлагает ему хорошие деньги в обмен на то, что он делает, казалось бы, безобидные поступки. Этот молодой израильтянин также видит в сложившейся ситуации возможность избежать финансового кризиса.

Сначала Мазрахи попросили сфотографировать окрестности его дома, а затем задокументировать товарную вывеску автомагазина. Его следующим заданием было сжечь записку с посланием против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам полиции, по мере продолжения миссий они обнаружили еще более опасные моменты, и Мазрахи в какой-то момент понял, что его работодатели - иранцы. Во время другого задания он перевозил спрятанный под насыпью портфель, в котором, по его мнению, находилась бомба, с места на место.

Затем настал черед основной миссии. Он купил камеры видеонаблюдения и снял номер в отеле в Тель-Авиве вместе с Альмугом Аттиасом, которого привлекал тот же неизвестный. Затем они отправились в деревню Кфар-Ахим, резиденцию министра обороны Израиля Исраэля Каца на юге страны.

Их задача состояла в том, чтобы установить камеру, обращенную к подъезду к дому Каца, но это не увенчалось успехом из-за присутствия сил безопасности.

Представители министерства обороны Израиля сообщили суду, что работа системы видеонаблюдения была частью более масштабной операции по убийству Каца.

Рой Мазрахи и Альмог Аттиас стали "героями" последних зарегистрированных случаев таких шпионских операций, но ранее уже было возбуждено несколько аналогичных дел. Фактически почти каждые несколько недель появляется новое сообщение о вербовке израильских граждан иранскими разведывательными службами в качестве шпионов.

Согласно отчету Агентства внутренней безопасности Израиля (SHINBET), количество случаев шпионажа в Израиле в 2024 году увеличилось примерно на 400 % по сравнению с предыдущим годом.

По словам майора Горена, начальника отдела безопасности Национального отдела по борьбе с преступностью израильской полиции (Lahav 433), задержание Роя Мазрахи и Альмуга Аттиаса стало 20-м случаем, связанным со шпионажем в пользу иранских спецслужб в Израиле в прошлом году. Тегеран, похоже, использует условия войны между Израилем и ХАМАСом в Газе с целью вербовки израильских граждан.

Кого выбирают службы безопасности Ирана?

Как сообщает Jerusalem Post, хотя истории этих дел разнятся, во всех из них есть четкие закономерности. Привлеченные люди в основном сталкиваются с финансовыми трудностями и ищут быстрый способ погасить свои долги. Многие из этих людей — иммигранты, недавно прибывшие в Израиль, и у них меньше национального и патриотического чувства принадлежности к стране, чем у старых израильтян.

Йосси Меллман, эксперт по вопросам шпионажа и автор книги «Шпионы против Армагеддона», сказал: «Большинство людей, которых обманывают, бесполезны и принадлежат к периферийным израильским общинам. Но беспокоит то, что страна, которая постоянно переживает разрушение Израиля, смогла проникнуть в общество».

Он объяснил и причину успеха спецслужб ИРИ: «Это связано с социальным кризисом Израиля в последние годы. В обществе больше нет солидарности и сплоченности, и каждый думает только о себе. Даже правительство озабочено только своим выживанием. Люди говорят себе, что теперь, когда правительственные чиновники работают на Катар, почему бы им самим не работать на Иран?»

В то же время майор Горен подчеркнул, что многие из тех, кто связывается с иранскими агентами, через некоторое время прерывают контакты, ставя полицию в курс событий.

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Метод вербовки спецслужбами Исламской Республики Иран также относительно прост и не требует сложного планирования или макроинвестиций. Иранские агенты в основном осуществляют процесс вербовки через социальные сети и с помощью простых сообщений.

Согласно отчету, иранские агенты обычно нацелены на определенные группы, такие как харидим (ортодоксальные евреи-фундаменталисты), новые иммигранты, бывшие преступники и простые граждане, испытывающие финансовые трудности. Некоторые из задержанных были иммигрантами из бывших советских республик, и это, возможно, привело к общему недоверию к определенным слоям населения. Фактически социальные сети предоставили иранским агентам доступ к той части израильского общества, которая ранее была им недоступна или мало изучена.

Как работают разведывательные службы Исламской Республики Иран?

По данным газеты Jerozalem Post, разведывательные службы Исламской Республики Иран связывались с израильтянами через WhatsApp, Facebook, Telegram, LinkedIn, Instagram и X, обещая крупные суммы в обмен на простые вещи, такие как фотографирование определенных мест или людей или написание текстов (образец почерка). Они также время от времени публикуют объявления частных детективов для сбора разведывательных данных об израильских должностных лицах. Иранские агенты также начали фишинговые кампании по сбору информации от израильских граждан в форме опросов.

Ни один из этих методов вербовки поначалу не был замечен. Большинство заинтригованных израильтян заявили, что сначала они вообще не знали, что работают на Тегеран.

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Агентство внутренней безопасности Израиля (SHINBET) успешно сдерживает действия иранских агентов, и до сих пор, судя по всему, безопасности Израиля не было нанесено серьезного ущерба. Но шпионские операции продолжаются, и многие из них, возможно, до сих пор не отслежены.

Некоторые критики израильской правовой системы считают, что привлеченные преступники подвергаются слишком мягкому наказанию и что несколько лет тюремного заключения не смогут быть сдерживающим фактором для лиц, совершивших такие действия в обмен на получение крупных сумм денег. Кроме того, разоблачение и задержание этих лиц не имеют особых последствий для Тегерана. Иранские агенты просто ждут ответа следующей жертвы на их сообщение.

В другом случае 18-летний Моше Аттиас из «Ябне» в центральной части Израиля получил такое сообщение: «Спасибо, что связались с иранской разведкой. Отправьте сообщение в учетную запись пользователя ниже, чтобы поговорить с нашими экспертами в Telegram».

Аттиас получил около 1800 долларов на свой цифровой кошелек за документацию из больницы в Майере, куда был госпитализирован бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт. Он назвал себя родственником г-на Беннетта и предоставил иранским агентам информацию, включая сведения о мерах безопасности, принятых в медучреждении.

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Меллман сказал: «Сближение с Беннеттом — это достижение иранских агентов, свидетельствующее о том, что они продолжают действовать. Но их влияние в Израиле все еще ничтожно по сравнению с влиянием Израиля в Иране».

В августе прошлого года израильская полиция задержала Моти Мамана, 73-летнего гражданина Израиля, по подозрению в заговоре с целью убийства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно обвинительному заключению, он дважды тайно ездил в Иран, чтобы встретиться с иранскими родственниками, и потребовал от Ирана авансового платежа в размере 1 миллиона долларов для совершения убийства.

«Моти Маман сообщил своим знакомым, что у него нет доступа к высокопоставленным должностным лицам, и предложил напасть на мэров городов Ака или Нахария», — сказал Меллман.

В прошлом году иранская разведывательная сеть, специализирующаяся на еврейских иммигрантах из Кавказского региона, сумела привлечь пару через гражданина Израиля из Азербайджана. Согласно обвинительному заключению, супруги получали 600 долларов в день за сбор информации о потенциальных целях, включая наблюдение за штаб-квартирой Моссада.

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Сеть из семи членов, получившая название «Ячейка Хайфы», также обвиняется в том, что она фотографировала десятки военных баз, систем «Железный купол» и других стратегических объектов по всему Израилю в обмен на 500-1200 долларов за миссию.

Согласно обвинительному заключению, одной из целей их наблюдения была авиабаза Наватим, которая позже подверглась иранскому ракетному удару.

больше всего беспокоит то, что некоторые израильтяне готовы предать свою родину за пригоршню долларов

Конечно, не все, кого привлекают иранские агенты, евреи. В октябре прошлого года семь палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме, были задержаны по подозрению в планировании убийства ученого-ядерщика и мэра одного из крупных городов Израиля.

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На сегодняшний день разведывательные усилия Ирана в Израиле, похоже, не увенчались большим успехом. Поскольку ни один высокопоставленный израильский чиновник не был убит. И хотя иногда в Тегеран поступала прямая и синхронная информация, эта информация, по-видимому, была поверхностной и не привела к каким-либо конкретным действиям.

Тем не менее Меллман говорит: «Мы не знаем того, чего не знаем, и больше всего беспокоит то, что некоторые израильтяне готовы предать свою родину за пригоршню долларов».