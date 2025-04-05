Опасения по поводу ответного удара Ирана: США перебрасывают средства ПВО Patriot на Ближний Восток из Южной Кореи

By یورونیوز فارسی

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Это первая известная операция, в ходе которой часть техники сил США, дислоцированных в Южной Корее, перебрасывается в другой район.

Согласно сообщению нескольких осведомленных источников, в число поставляемых систем входят ракеты-перехватчики «Patriot Advanced Capability 3/PAC-3». Это оборудование является ключевой частью многоуровневой системы противоракетной обороны США и Южной Кореи для противодействия ракетным угрозам со стороны КНДР.

Решение о переносе систем Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток было принято в то время, когда уровень военной готовности США в регионе значительно возрос. Вашингтон укрепляет оборонительные позиции, чтобы быть готовым к любым возможным ответным действиям со стороны Ирана.

Американские войска перестраивают и передислоцируют свои ключевые военные возможности для защиты американских баз в регионе. Эти действия были предприняты в связи с сообщениями о том, что США, скорее всего, предпримут военные действия, если Иран откажется вступить в прямые переговоры о прекращении своей ядерной программы.

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На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет санкционировал передислокацию как минимум двух систем Patriot из Азии на Ближний Восток, сообщил телеканал NBC News. В сообщении также говорится, что в боевую готовность, скорее всего, будет приведена и другая техника.

В заявлении, опубликованном американскими войсками, дислоцированными в Южной Корее, было подтверждено развертывание этих систем на Ближнем Востоке. Однако при этом подчеркивается, что статус и военный состав сил в Южной Корее остаются неизменными.

Командование вооруженных сил США в Южной Корее заявило, что оно «временно переместит персонал и технику в рамках ротационного развертывания».

Командование подчеркнуло, что оно «продолжит поддерживать на Корейском полуострове боеспособные и смертоносные силы, готовые к реагированию на любую чрезвычайную ситуацию».

Необычное развертывание вновь оживило дискуссии в Южной Корее о будущей роли и финансовых обязательствах, связанных с присутствием американских войск в стране.

В то время как Дональд Трамп продолжает применять транзакционный подход к международным альянсам, Сеул, как сообщается, готовится к возможному давлению относительно увеличиния финансовых взносов в поддержку американского военного присутствия.

Официальные лица Южной Кореи пока публично не прокомментировали детали передислокации войск, но источники в министерстве обороны заявили, что собственный потенциал ПВО Южной Кореи будет сохранен в течение этого временного переходного периода.

Продолжительность развертывания также официально не объявлена.