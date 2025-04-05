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Опасения по поводу ответного удара Ирана: США перебрасывают средства ПВО Patriot на Ближний Восток из Южной Кореи

Американская система противоракетной обороны Patriot
Американская система противоракетной обороны Patriot Авторское право آسوشیتدپرس
Авторское право آسوشیتدپرس
By یورونیوز فارسی
Опубликовано
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Соединенные Штаты и Южная Корея достигли соглашения, согласно которому системы противоракетной обороны Patriot будут временно перемещены с Корейского полуострова на Ближний Восток. Источники сообщают, что передислокация будет "многомесячной", но временной.

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Это первая известная операция, в ходе которой часть техники сил США, дислоцированных в Южной Корее, перебрасывается в другой район.

Согласно сообщению нескольких осведомленных источников, в число поставляемых систем входят ракеты-перехватчики «Patriot Advanced Capability 3/PAC-3». Это оборудование является ключевой частью многоуровневой системы противоракетной обороны США и Южной Кореи для противодействия ракетным угрозам со стороны КНДР.

Решение о переносе систем Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток было принято в то время, когда уровень военной готовности США в регионе значительно возрос. Вашингтон укрепляет оборонительные позиции, чтобы быть готовым к любым возможным ответным действиям со стороны Ирана.

Американские войска перестраивают и передислоцируют свои ключевые военные возможности для защиты американских баз в регионе. Эти действия были предприняты в связи с сообщениями о том, что США, скорее всего, предпримут военные действия, если Иран откажется вступить в прямые переговоры о прекращении своей ядерной программы.

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На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет санкционировал передислокацию как минимум двух систем Patriot из Азии на Ближний Восток, сообщил телеканал NBC News. В сообщении также говорится, что в боевую готовность, скорее всего, будет приведена и другая техника.

В заявлении, опубликованном американскими войсками, дислоцированными в Южной Корее, было подтверждено развертывание этих систем на Ближнем Востоке. Однако при этом подчеркивается, что статус и военный состав сил в Южной Корее остаются неизменными.

Командование вооруженных сил США в Южной Корее заявило, что оно «временно переместит персонал и технику в рамках ротационного развертывания».

Командование подчеркнуло, что оно «продолжит поддерживать на Корейском полуострове боеспособные и смертоносные силы, готовые к реагированию на любую чрезвычайную ситуацию».

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Необычное развертывание вновь оживило дискуссии в Южной Корее о будущей роли и финансовых обязательствах, связанных с присутствием американских войск в стране.

В то время как Дональд Трамп продолжает применять транзакционный подход к международным альянсам, Сеул, как сообщается, готовится к возможному давлению относительно увеличиния финансовых взносов в поддержку американского военного присутствия.

Официальные лица Южной Кореи пока публично не прокомментировали детали передислокации войск, но источники в министерстве обороны заявили, что собственный потенциал ПВО Южной Кореи будет сохранен в течение этого временного переходного периода.

Продолжительность развертывания также официально не объявлена.

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