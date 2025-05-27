Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В День поминовения Трамп почтил память погибших солдат и вновь покритиковал Байдена

Президент США Дональд Трамп (справа) салютует у Могилы Неизвестного солдата в День памяти на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, понедельник, 26 мая 2025 года.
Президент США Дональд Трамп (справа) салютует у Могилы Неизвестного солдата в День памяти на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, понедельник, 26 мая 2025 года. Авторское право  Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Президент США Дональд Трамп почтил память американских солдат, погибших в войнах, в ходе церемонии на Арлингтонском национальном кладбище, назвав их "лучшими и самыми храбрыми в Америке", но не смог удержаться от критики своего предшественника Джо Байдена.

В День поминовения, который ежегодно отмечается в последний понедельник мая, в Арлингтоне (штат Вирджиния) состоялась церемония чествования погибших американских военнослужащих. В церемонии приняли участие президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.

Церемония прошла на Арлингтонском национальном кладбище, где покоятся более 400 тысяч человек, в том числе много военнослужащих.

Трамп возложил венок к могиле Неизвестного солдата, после чего вместе с вице-президентом Вэнсом и главой Министерства обороны Хегсетом отдал честь погибшим.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс на Арлингтонском кладбище
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс на Арлингтонском кладбище AP

В своей речи Трамп назвал американских военных "великими воинами" и выделил несколько семей и родственников погибших солдат, чтобы рассказать их истории.

"Мы просто почитаем их невероятное наследие", - сказал Трамп. - Мы приветствуем их в их вечной и непреходящей славе. И мы продолжаем неустанно вершить судьбу Америки, делая нашу нацию сильнее, горделивее, свободнее и величественнее, чем когда-либо прежде".

"Их доблесть, - сказал президент США, - дала нам самую свободную, самую великую и самую благородную республику, когда-либо существовавшую на земле. Республику, которую я восстанавливаю после долгих и трудных четырех лет".

Он рассказал историю старшины ВМС Шеннон Кент, погибшей вместе с тремя другими американцами в результате атаки террориста-смертника в 2019 году в Сирии, у которой остались муж и двое маленьких детей.

Трамп выступает с речью на Арлингтонском кладбище
Трамп выступает с речью на Арлингтонском кладбище AP

Уроженка Нью-Йорка находилась в командировке в составе группы, где служила лингвистом, переводчиком и техником-криптологом, работая вместе со спецназом в миссии, целью которой было выслеживание боевиков группировки "Исламское государство".

"Она была одной из первых женщин, которые сделали это, и она делала это лучше всех", - сказал Трамп, вызвав аплодисменты семьи Кент на церемонии.

Трамп воспользовался возможностью покритиковать предыдущую администрацию США, отметив, что она полон ошибок и провалов, которые новая администрация пытается исправить.

Трамп, Вэнс, Хегсет и генерал-майор Бреденкамп после церемонии возложения венка, 26 мая 2025 года
Трамп, Вэнс, Хегсет и генерал-майор Бреденкамп после церемонии возложения венка, 26 мая 2025 года AP

"Это были тяжелые четыре года, которые мы пережили, - сказал Трамп о президентском сроке Байдена. - Люди бесконтрольно проникают через наши границы. Они совершают неописуемые поступки"...

Трамп начал день с записи в своей соцсети Truth Social, в которой невежливо отозвался о Байдене, назвав его "подонком, который последние четыре года пытался разрушить нашу страну".

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола также посетила церемонию. В своей записи в соцсети X она отдала дань уважения павшим американским солдатам, отметив их жертву ради Европы и выразив свою благодарность.

"В День памяти мы чтим мужество всех павших героев, чья жертва обеспечила мир и свободу в Европе, - сказала Метсола, - Европа вечно благодарна. Мы помним их. Мы чтим их".

Дополнительные источники • AP

