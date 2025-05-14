Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Делегацию РФ на переговорах в Турции возглавит Владимир Мединский

Владимир Мединский, иллюстрационное фото
Владимир Мединский, иллюстрационное фото Авторское право  Maxim Guchek/BelTA
Авторское право Maxim Guchek/BelTA
Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной в Турции, следует из распоряжения Владимира Путина. Он же вел переговоры с Киевом весной 2022 года.

Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции. Как и весной 2022 года, ее возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Среди переговорщиков от Москвы также будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Помимо них в состав делегации войдут четыре "эксперта".

Таким образом Владимир Путин, вероятно, не поедет в Стамбул. Ранее в среду президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетал в Москву, чтобы попытаться убедить российского прездиента полететь в Турцию. Путин поговорил с ним по телефону.

Не поедет в Стамбул, вероятно, и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетит в Турцию в четверг и будет ждать там Владимира Путина. Позже он уточнил, что поедет не в Стамбул, а в Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым будет готов срочно вылететь в Стамбул, если вдруг туда прилетит российский президент.

"Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны, но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому, это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое", — заявил в вечернем обращении в среду Владимир Зеленский.

Украинский президент добавил, что если Владимир Путин не примет участие во встрече и продолжит уклоняться, это станет окончательным доказательством его нежелания прекратить войну. Он также призвал лидеров Европы и США ввести против России более жесткие санкции.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, который находится в четырехдневном турне по странам Персидского залива, несколько раз заявил, что допускает возможность прилететь в Стамбул. Тем не менее это пока не подтверждено.

По последним данным, от США на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

