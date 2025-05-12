"Марш живых" в Будапеште: не только дань памяти жертвам прошлого

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В Будапеште прошёл 21-й по счёту "Марш живых" в память о депортации венгерских евреев в нацистские лагеря смерти.

В этом году процессия началась у знаменитого мемориала "Туфли на набережной Дуная", где Мишель Гурари, глава "Европейского марша живых", произнёс вступительную речь.

"Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить об окончании Второй мировой войны, войны, которая принесла столько разрушений. И вспомнить 81-ю годовщину депортации венгерских евреев в Освенцим. Сегодня еврейская община Венгрии живёт в безопасности", – сказал он.

После этого доктор Тамаш Веро, раввин синагоги на улице Лео Френкеля, затрубил в еврейский рожок шофар – один из древнейших в мире ритуальных духовных инструментов – и марш двинулся к Замковому саду, он же Варкерт Базар.

Во главе кортежа, как и каждый год, шли люди, пережившие Холокост.

"Марш живых" в этом году, пожалуй, более значим, чем в любой другой год. В этот раз мы шли не только, чтобы отдать дань памяти жертвам прошлого, мы шли и ради тех, кто всё ещё находится в опасности сегодня, кто всё ещё пребывает в плену, кто всё ещё является объектом ненависти. А также ради тех, кто живёт в месте, где есть причины бояться говорить, что ты еврей", – сказал Андор Гросс,** президент Федерации еврейских общин Венгрии (Mazsihisz).

По его словам, он долгое время верил, долгое время хотел верить, что то, что случилось с евреями во время Второй мировой войны, было неповторимым ужасом.

"7 октября 2023 года пошатнуло эту веру: человеческая природа не меняется сама по себе, если мы не проявляем бдительность, общества не могут быть щитами против ненависти, а могут стать её распространителями", – добавил он.

"Марш живых" на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", Польша 24 апреля 2025 года. Czarek Sokolowski/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Многотысячный "Марш жизни" прошёл в Польше 24 апреля. Около 12 000 человек во главе с людьми, пережившими Холокост и их семьями, проследовали к бывшему концентрационному лагерю "Аушвиц-Биркенау". Делегацию жертв терактов 7 октября, представлял освобождённый заложник Эли Шараби.

К участникам марша присоединились президенты Польши и Израиля Анджей Дуда и Ицхак Герцог. "Мы оба выразили надежду, что война в секторе Газа, которая была спровоцирована террористической атакой ХАМАС на Израиль, может закончиться. Мы надеемся, что заложники, всё ещё находящиеся в руках ХАМАС, смогут вернуться домой", – сказал Анджей Дуда.