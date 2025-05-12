Иран и США завершили четвёртый раунд переговоров по ядерной программе

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Иран и США завершили четвёртый раунд переговоров по давнему спору о ядерной программе Тегерана. Переговоры, проходившие при посредничестве Омана в его столице Маскате, продолжались три часа.

Как и в предыдущих трёх раундах, в обсуждении участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Американский чиновник в администрации Трампа, беседовавший с информагентством AP на условиях анонимности, сообщил, что переговоры носили как прямой, так и косвенный характер.

"Мы воодушевлены сегодняшними результатами и с нетерпением ждём нашей следующей встречи, которая состоится в ближайшем будущем", - сообщил источник.

Глава иранского МИД назвал переговоры трудными, но полезными для понимания позиций сторон.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по прибытии в Маскат, перед началом переговоров, 11 мая 2025 г. Iranian Foreign Ministry via AP

"Я могу сказать, что по сравнению с тремя предыдущими раундами переговоров, этот был гораздо более серьёзным и прямым. Мы в значительной степени отошли от общих тем и перешли к более детальному рассмотрению вопросов. Естественно, это делает переговоры ещё более сложными", - пояснил Аббас Аракчи.

США стремятся ограничить деятельность Ирана в сфере ядерных разработок в обмен на снятие экономических санкций.

В центре обсуждений - обогащённый уран

В марте наблюдательный орган ООН по ядерной программе сообщил, что Иран ускорил обогащение урана. Власти страны заявляли, что его запасов в стране достаточно для создания оружия массового поражения.

Вашингтон требует от Тегерана полного демонтажа ядерных объектов. Это, по словам главы иранского внешнеполитического ведомства, исключено.

"С нашей точки зрения, обогащение урана - это то, что абсолютно необходимо продолжать, и в этом вопросе нет места для компромисса", - заявил Аракчи в интервью государственным СМИ.

"Мы можем рассмотреть временные ограничения на размеры, масштабы, уровень и количество с тем, чтобы укрепить доверие, как делали это в рамках предыдущего соглашения, но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению", - добавил он.

Переговоры проходят в то время, когда президент США Дональд Трамп готовится к турне по странам Ближнего Востока. Он отправится туда на этой неделе.

Американский лидер неоднократно угрожал Ирану новыми санкциями и бомбардировками, если тот откажется от ядерной сделки.

Аракчи подтвердил, что проведение очередного раунда переговоров уже согласовано, но дата и место пока не определены.