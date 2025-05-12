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Иран и США завершили четвёртый раунд переговоров по ядерной программе

FILE - На этой фотографии министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (слева) в Тегеране, Иран, 25 февраля 2025 года, и Стив Виткофф (справа), специальный посланник Белого дома, на фото
FILE - На этой фотографии министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (слева) в Тегеране, Иран, 25 февраля 2025 года, и Стив Виткофф (справа), специальный посланник Белого дома, на фото Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
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Министр иностранных дел Ирана назвал переговоры "продуктивными", добавив, что страна не намерена отказываться от своей "мирной" программы по обогащению урана.

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Иран и США завершили четвёртый раунд переговоров по давнему спору о ядерной программе Тегерана. Переговоры, проходившие при посредничестве Омана в его столице Маскате, продолжались три часа.

Как и в предыдущих трёх раундах, в обсуждении участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Американский чиновник в администрации Трампа, беседовавший с информагентством AP на условиях анонимности, сообщил, что переговоры носили как прямой, так и косвенный характер.

"Мы воодушевлены сегодняшними результатами и с нетерпением ждём нашей следующей встречи, которая состоится в ближайшем будущем", - сообщил источник.

Глава иранского МИД назвал переговоры трудными, но полезными для понимания позиций сторон.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по прибытии в Маскат, перед началом переговоров, 11 мая 2025 г.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по прибытии в Маскат, перед началом переговоров, 11 мая 2025 г.Iranian Foreign Ministry via AP

"Я могу сказать, что по сравнению с тремя предыдущими раундами переговоров, этот был гораздо более серьёзным и прямым. Мы в значительной степени отошли от общих тем и перешли к более детальному рассмотрению вопросов. Естественно, это делает переговоры ещё более сложными", - пояснил Аббас Аракчи.

США стремятся ограничить деятельность Ирана в сфере ядерных разработок в обмен на снятие экономических санкций.

В центре обсуждений - обогащённый уран

В марте наблюдательный орган ООН по ядерной программе сообщил, что Иран ускорил обогащение урана. Власти страны заявляли, что его запасов в стране достаточно для создания оружия массового поражения.

Вашингтон требует от Тегерана полного демонтажа ядерных объектов. Это, по словам главы иранского внешнеполитического ведомства, исключено.

"С нашей точки зрения, обогащение урана - это то, что абсолютно необходимо продолжать, и в этом вопросе нет места для компромисса", - заявил Аракчи в интервью государственным СМИ.

"Мы можем рассмотреть временные ограничения на размеры, масштабы, уровень и количество с тем, чтобы укрепить доверие, как делали это в рамках предыдущего соглашения, но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению", - добавил он.

Переговоры проходят в то время, когда президент США Дональд Трамп готовится к турне по странам Ближнего Востока. Он отправится туда на этой неделе.

Американский лидер неоднократно угрожал Ирану новыми санкциями и бомбардировками, если тот откажется от ядерной сделки.

Аракчи подтвердил, что проведение очередного раунда переговоров уже согласовано, но дата и место пока не определены.

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