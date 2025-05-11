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В Омане прошел четвертый раунд переговоров по ядерной программе между Ираном и США

Ядерный диалог между Ираном и США, организованный Оманом
Ядерный диалог между Ираном и США, организованный Оманом Авторское право AP
Авторское право AP
By یورونیوز فارسی
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Накануне четвертого раунда Стив Уиткофф заявил, что Ирану нужно демонтировать свои обогатительные установки.

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Четвертый раунд ядерных переговоров между двумя ирано-американскими переговорными группами во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом состоялся в воскресенье при посредничестве Омана.

"Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США завершен. Сложные, но полезные переговоры для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей урегулирования разногласий", - заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи

Он также сообщил, что оманская сторона скоординирует следующий раунд консультаций и объявит о его проведении.

Ранее он рассказал информационному агентству Исламской Республики (IRNA), что «непрямые переговоры между Ираном и США продолжаются, проходит обмен посланиями через министра иностранных дел Омана».

Между тем иранское СМИ «Аваш» сообщило, что «повестка дня переговоров была отложена вопреки прогнозам, а суть переговоров оспаривается».

В интервью информационному агентству Исламской Республики (IRNA) накануне четвертого раунда непрямых ирано-американских переговоров Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана и глава иранской переговорной группы, выразил надежду, что «в этом раунде мы надеемся достичь решающего момента».

"Позиции другой стороны постоянно меняются, что является одной из проблем переговоров», — сказал он.

«Ядерная программа Ирана имеет прочную правовую основу, и все ее мирные аспекты всегда находились и будут находиться под эгидой Агентства», — подчеркнул г-н Аракчи. "Это не что иное, как права иранского народа, которые нельзя даже обсуждать и продавать», — сказал он.

Министр иностранных дел Ирана также подтвердил, что обогащение урана является одним из «достижений и почестей иранского народа» и «безусловно, не может быть продано».

Накануне четвертого раунда иранско-американских ядерных переговоров Стив Уиткофф заявил в эксклюзивном интервью сайту Brightbart News о предполагаемых перспективах гражданской ядерной программы Ирана: «Им следует демонтировать свои обогатительные установки и не иметь центрифуг. Они должны разбавить все имеющееся у них топливо и отправить его в отдаленное место», — сказал он.

Уиткофф также подчеркнул: «В Иране больше не должно существовать никаких программ по обогащению. Это красная линия Америки, и объекты в Натанзе, Фарду и Исфахане, все три из которых являются иранскими обогатительными предприятиями, должны быть демонтированы», — сказал он.

Он также написал, опубликовав сообщение в социальной сети X, что никогда не примет соглашение, обязательства по которому в итоге не выполняются.

Между тем новостной сайт Joyesh Insider сообщил, что ведущие республиканцы в Сенате и Палате представителей США сообща собирают подписи для подготовки двух почти параллельных писем с призывом к президенту Дональду Трампу включить требование о «полном демонтаже» иранской ядерной программы в возможное новое соглашение с Ираном.

Четвертый раунд иранско-американских ядерных переговоров проходит накануне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. На следующей неделе Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также отправился в Джидду и Доху для заключительных консультаций за день до четвертого раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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