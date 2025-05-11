В Албании закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов

By Euronews

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В Албании, в 19 часов по местному времени, закрылись избирательные участки. Голосование на парламентских выборах завершилось после бурной избирательной кампании, главными темами которой стали усилия страны по вступлению в Евросоюз и выдвижение премьера Эди Рамы на четвертый срок.

Ожидается, что подсчет голосов завершится в течение 48 часов. Из-за массовой эмиграции в стране с населением 2,8 миллиона человек насчитывается около 3,7 миллиона избирателей, имеющих право голоса. Впервые представители диаспоры, на этот раз около 191 000 человек, смогли проголосовать, отправив бюллетени по почте.

Избирались 140 законодателей на четырехлетний срок, на мандаты претендовали 2046 кандидатов, представляющих 11 политических формирований, включая три коалиции.

Предварительная явка на 18 часов по местному времени составила 41,41%, что на 4% ниже, чем в 2021 году. Наблюдатели отмечают, что открытие доступа к выборам для избирателей за рубежом усилило нестабильность, наряду с появлением новых партий и проведению кампании в соцсетях наряду с недавним запретом TikTok.

По большей части, за исключением некоторых единичных случаев, процесс проходил в соответствии с правилами и стандартами Илирджан Челибаши глава Центральной избирательной комиссии

60-летний Рама, который добился начала переговоров о вступлении в ЕС в октябре прошлого года, в ходе предвыборной кампании подчеркнул достижения в области инфраструктуры и судебной реформы: “Сегодня слово за народом. Давайте подождем, пока люди выскажутся”, - заявил он после голосования.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала Албанию продолжать реформы, особенно в сфере государственного управления и борьбы с коррупцией.

Главный соперник Рамы - 80-летний Сали Бериша, бывший президент и премьер-министр, утверждает, что Албания ещё не готова к вступлению в ЕС. Он начал кампанию, позаимствовав слоган президента США, который он изменил на “Сделаем Албанию снова великой”, но в итоге остановился на “Грандиозной Албании”.

Экономические проблемы были центральными в кампании. Социалисты заявляют, что ускорят туристический БУМ, доведя его до до 30 миллионов посещений к 2030 году за счёт расширения инфраструктурных проектов. Демократы утверждают, что из-за неудовлетворительной работы правительства более 1 миллиона албанцев за последнее десятилетие были вынуждены покинуть страну. После голосования Бериша призвал албанцев голосовать “за себя, за своих детей, за свои пенсии и зарплаты, за работу, бизнес, за свою ферму”. Обе партии дали схожие обещания в отношении минимальных пенсий, среднемесячной заработной платы и МРОТ – все это примерно на 20% или выше текущего уровня.

Несмотря на значительное улучшение показателей Албании в индексе коррупции Transparency International (она поднялась со 116-го места в 2013 году до 80-го в 2024-м), коррупция остаётся ахиллесовой пятой страны и камнем преткновения на пути к европейской интеграции. Масштабные судебные реформы, начатые в 2016 году при поддержке ЕС и США, привели к расследованиям и судебному преследованию высокопоставленных чиновников. Несколько бывших министров и мэров были заключены в тюрьму, в отношении других продолжаются расследования.

Несмотря на обещания сделать правление более чистым, обе основные партии выдвинули кандидатов, обвинямых в коррупции. Самому Берише предъявлены обвинения в коррупции, и он ожидает суда. В то время как социалисты Рамы ставят себе в заслугу реформу судебной системы, Бериша пообещал распустить ее, назвав инструментом избирательного правосудия со стороны Рамы.

Социальные сети стали основным средством проведения кампании. Эди Рама проводил ежедневные прямые трансляции на Facebook для общения с избирателями. Бериша последовал его примеру, хотя и не настолько регулярно.

Правительство Эди Рамы ввело 12-месячный запрет на TIKTOK, сославшись на опасения по поводу подстрекательства и травли в Интернете. Оппозиционные партии осудили этот шаг как цензуру. Введённый албанским омбудсменом для поощрения этически безупречной кампании кодекс поведения потерпел неудачу, поскольку политический дискурс становился все более токсичным. Так Рама назвал Беришу “болотной совой” (это метафора взяточничества), в то время как Бериша охарактеризовал Раму как “главного гангстера”.

За ходом выборов следили более 570 международных наблюдателей.