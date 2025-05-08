Habemus Papam: новым папой избран американец Роберт Прево. Он будет править под именем Лев XIV

Новым папой римским избран 69-летний американо-перуанский кардинал Роберт Прево, член Августинского ордена. Первый в истории римско-католической церкви понтифик-американец будет править под именем Лев XIV.

Роберт Прево родился в Чикаго, штат Иллинойс, но провёл большую часть своего служения миссионером в Перу, а в последнее время возглавлял дикастерию, аналог министерства в Ватикане, по назначению епископов. Ожидается, что он будет развивать реформы папы Франциска и сможет объединить прогрессистов и консерваторов.

По информации американских СМИ, Прево голосовал на праймериз Республиканской партии в 2016, 2014 и 2012 годах.

Как это было

В 18:08 по местному времени белый дым, поваливший из дымохода Сикстинской капеллы, сообщил Граду и миру, что кардиналы выбрали нового главу римско-католической церкви.

Чайка у трубы стала символом томительного ожидания католиков, следящих за конклавом прямо на площади Святого Петра или по Интернету.

Раздался звон колоколов собора Святого Петра, толпа верующих встретила ликованием известие об избрании нового понтифика. По данным полиции, на площади собрались 50 000 человек. Находящиеся на месте журналисты отмечали присутствие оркестра и Швейцарского гвардейского корпуса Ватикана.

Чуть больше часа спустя кардинал-протодиакон Доминик Мамберти объявил на латыни, на кого пал выбор кардиналов, и какое тронное имя выбрал 267-й по счёту глава Святого престола.

Воззвание к миру "безоружному и обезоруживающему"

Ещё через несколько минут новый папа вышел на балкон главной ватиканской базилики, чтобы обратиться к 1,4 миллиардам католиков мира со своим первым благословением.

"Да пребудет мир со всеми вами, – провозгласил Лев XIV на итальянском языке, – братья, сёстры, это первое приветствие Воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего жизнь за Божье стадо. Я тоже хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в наши сердца, в ваши семьи, ко всем людям, где бы они ни находились, ко всем народам, ко всей земле".

Понтифик пожелал пастве мира "безоружного и обезоруживающего, смиренного и настойчивого". "Он исходит от Бога. Бога, который любит нас всех без всяких условий", – добавил он.

В своей первой речи после избрания понтифик отдал дань почтения своему предшественнику:

Давайте помнить слабый голос папы Франциска, благословляющего Рим. Папа, благословивший Рим в то пасхальное утро, благословил весь мир. Позвольте мне продолжить это благословение. Бог любит нас. Бог любит всех. Зло не победит. Мы все в Его руках. Поэтому без страха, объединившись, рука об руку, нам предстоит дорога вперёд. Лев XIV папа римский

"Вместе мы должны попытаться стать церковью, которая строит мосты, устанавливает диалог и открыта для приёма всех", – продолжил новый римский первосвященник.

Затем он перешёл на испанский, чтобы поприветствовать своих соотечественников из Перу. Гражданство этой страны Прево получил в 2015 году.

Понтифик был избран по итогам четвёртого тура. Таким образом, он стал уже третьим подряд папой, выбранным во второй день конклава.

Так произошло с Франциском и Бенедиктом XVI. До них Иоанн Павел II был выбран на третий день конклава.

За историческими событиями в Ватикане наблюдают во всём мире

"Я видел дым, но я не видел папу", – заявил журналистам Дональд Трамп, которого цитирует CNN.

Трамп подвергся критике после того, как официальный аккаунт Белого дома на платформе X опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение президента США в образе папы римского в преддверии открытия конклава.

Позже Трамп назвал новость об избрании кардинала из Чикаго "великой честью" для Соединённых Штатов.

"Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. (...) Это такая честь – осознавать, что он первый американский папа. Какое волнительное событие, и какая великая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV".

Избрание первого американского папы свидетельствует о влиянии католицизма в США. Так, почти каждый третий взрослый житель Чикаго, родного города понтифика, идентифицирует себя как католик.

"Я уверен, что миллионы американских католиков и христиан других конфессий будут молиться за его успешную работу во главе Церкви. Да благословит его Господь", – написал в бывшем Твиттере недавно перешедший в католицизм вице-президент Джей Ди Вэнс.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пожелал, чтобы понтификат Льва XIV способствовал "укреплению диалога и защите прав человека в мире, нуждающемся в надежде и единстве".

Первое папское благословение Urbi et Orbi – это "мощный призыв к миру, братству и ответственности", приветствовала Джорджа Мелони. Италия с "уважением и надеждой" смотрит на духовную преемственность с почившим Франциском, добавил итальянский премьер.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отметил, что новый папа дал "надежду и направление миллионам верующих".

Владимир Зеленский надеется, что при Льве XIV Ватикан продолжит оказывать "моральную и духовную" поддержку Киеву в деле "восстановления справедливости и достижения прочного мира" с Россией.

"Украина глубоко ценит последовательную позицию Святого Престола в пользу уважения международного права, осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц", – написал украинский лидер на платформе X.

Президент Польши Анджей Дуда в заверил Льва XVI, что его традиционно католическая страна "готова укрепить" свои "уникальные связи" с Ватиканом.

Эммануэль Макрон призвал нового понтифика "быть проводником мира и надежды", поскольку в четверг отмечается 80-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе, и направил "братское послание" Льву XIV и "всем католикам во Франции и во всём мире".

"Его отец французского происхождения, мать – итальянского, сам он американец из Чикаго, двадцать лет пробыл в Перу, затем в Риме. Он принял имя Льва, папы бедных и тружеников: для полутора миллиардов верующих это надежда на мир и братство, которые пересекают границы", – заявил французский премьер Франсуа Байру.

Владимир Путин направил "сердечные поздрвления" папе Льву. "Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей", – говорится в заявлении на сайте Кремля.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, которого завершение конклава застало в Москве, выразил надежду на то, что Лев XIV "продолжит наследие" своего предшественника Франциска, и призвал к "большей солидарности и гуманизму".

"Избрание Папы Льва XIV – это необычайно радостный момент для католиков Соединённого Королевства и всего мира, который начинает новую главу в руководстве Церкви", – говорится в заявлении Кира Стармера. "Папа Лев – первый американский папа. Это знаменательный момент", – уверен британский премьер.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, восшествие Льва XIV на Святой престол пришлось на период "серьёзных глобальных вызовов", когда так необходимы "самые сильные голоса в поддержку мира, социальной справедливости, человеческого достоинства и сострадания".

Наконец, сборная Перу по футболу La Bicolor опубликовала в Instagram изображение майки с папским тронным именем "Лев" и номером 14 на спине.

Лев XIV отслужит мессу в Сикстинской капелле в 11 утра в пятницу, объявляет Ватикан. Новый папа даст первую аудиенцию прессе в понедельник.