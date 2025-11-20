Возвращение из плена. Украинские дети, похищенные Россией, делятся своими историями

В переполненном зале посольства Украины в Риме группа детей в возрасте от 14 до 18 лет вместе со своими бабушками, дедушками и другими родственниками, предстала перед журналистами и съемочными группами СМИ.

Некоторые из них жили на подконтрольных России территориях или в оккупированных районах Донецкой области, а кто-то был взят в плен российскими войсками в других местах.

Благодаря программе Bring Kids Back Ukraine, которая организовала это мероприятие, дети были благополучно репатриированы на территорию, контролируемую Украиной. Программа Bring Kids Back Ukraine создана президентом Владимиром Зеленским для координации усилий по возвращению похищенных детей.

Свидетельства несовершеннолетних раскрывают один из самых мрачных аспектов российского вторжения в Украину.

Российская пропаганда и индоктринация, а также содержание под стражей, депортация и, в некоторых случаях, пытки - все это они пережили, находясь в плену.

Их рассказы свидетельствуют о систематическом процессе перевоспитания и русификации, направленном на лишение украинских детей их идентичности.

По мнению организации Bring Kids Back Ukraine, эти операции направлены либо на изменение демографического состава оккупированных Россией территорий, либо на превращение молодых украинцев в будущих солдат.

Масштабы ошеломляют. Выступая на конференции в среду, Элеонора Монджелли - вице-президент Итальянской федерации по правам человека, подтвердила, что под контролем России остаются до 1,6 миллиона украинских детей.

На сегодняшний день Украина вернула около 1600 детей, причем каждое возвращение происходило при посредничестве третьей стороны - в частности, Катара, Южной Африки и Ватикана.

Украинские власти подтвердили более 19 500 случаев похищения детей с момента начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года.

Это те дети, о которых есть подробная информация, известно их место жительства в Украине и местонахождение в России. Но реальное число, скорее всего, гораздо выше.

По оценкам Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, число депортированных детей по состоянию на 19 марта 2025 года приблизилось к 35 000.

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что Россия "приняла" 700 000 украинских детей в период с февраля 2022 года по июль 2023 года.

Опыт "фильтрационных лагерей

"Фильтрационные лагеря" - система, которую Москва использует для контроля и проверки украинцев на временно оккупированных территориях, - еще одна суровая реальность, о которой вспоминали большинство вернувшихся детей и их родственников, выступавших в среду.

Эти объекты, фактически функционирующие как контрольно-пропускные пункты, действуют с самого начала вторжения для допроса гражданских лиц, обыска их личных вещей, и оценки "лояльности".

Люди вынуждены проходить через них при перемещении между городами или при пересечении территорий, контролируемых Украиной, на территории, контролируемые Россией.

Бывшие похищенные украинские дети и их родственники в посольстве Украины в Риме Giorgia Orlandi

"Они проверяют наличие татуировок на предмет украинской символики", — говорит Юлия Дворниченко, которая два года провела в плену на оккупированных Россией территориях.

"Они также проверяют ваш телефон на наличие фотографий или номеров телефонов солдат — всего, что связано с Украиной. В обоих случаях вас не пускают, а это может привести к тюремному заключению".

Прохождение через эти лагеря часто приводит к тому, что семьи оказываются разорванными на части, а несовершеннолетние разлучены со своими родными. Именно это произошло с Людмилой Сирык и ее внуком Александром, который теперь сидит рядом с ней.

Получив тяжелое ранение во время обстрела Мариуполя в 2022 году, Александр и его семья попали в плен к российским войскам.

Во время фильтрации его разлучили с матерью, а затем депортировали в оккупированный Донецк. Но в конце концов бабушка нашла его и вернула в Украину.

Вероника попала в российский детский дом

История Вероники Власовой, которая согласилась побеседовать с Euronews, рассказывает о том, что может произойти с похищенными украинскими детьми.

Когда в 2022 году началась большая война, российские войска окружили ее деревню в Херсонской области на юге Украины. Поскольку путей эвакуации не было, она и ее тетя были вынуждены бежать в Россию.

Власовой было 13 лет. Она провела в стране несколько месяцев, власти блокировали ее попытки покинуть Россию. Девочку держали в фильтрационном лагере, где она должна была посещать школу.

"Русские дети издевались надо мной за то, что я украинка", - рассказала она в интервью Euronews. "Меня заставляли говорить им, что я люблю Россию, иначе они бы меня избили".

Она также помнит, как местные власти пытались убедить ее, что у нее нет будущего в Украине. "Когда меня допрашивала полиция, они твердили мне, что Украины больше не существует, что Россия - единственный вариант, и что мне лучше остаться".

Самый травматичный момент наступил, когда ее разлучили с тетей и перевели в детский дом, где Власова провела две недели в изоляции. "Мне было очень тяжело", - вспоминает она. "Я чувствовала себя одинокой, мне не с кем было поговорить".

Сейчас Власовой 16 лет, она живет в Киеве после того, как ее благополучно вернули в Украину. Из-за пережитого у нее было диагностировано несколько психологических расстройств, и сейчас она проходит лечение.

Последствия пребывания в плену могут быть долговременными

Максим Максимов, руководитель проектов Bring Kids Back Ukraine, говорит, что реальная проблема заключается не только в том, сколько детей было возвращено, но и в том, что они пережили, и как они справляются с этим после возвращения.

"Это то же самое, что они делают, когда нападают на суверенитет Украины и на то, во что мы верим", – сказал Максимов Euronews.

"То же самое касается и детей. Российская Федерация хочет сделать так, чтобы с самого раннего возраста и до 18 лет детям внушали определенные "истины" о мире - что все вокруг враги и никому нельзя доверять", - пояснил он. "Это делает их чрезвычайно уязвимыми. Они не знают, кому доверять, и очень дезориентированы".

Несмотря на оказываемую психологическую помощь, многие дети продолжают страдать от долгосрочных последствий плена.

"Психологи говорят нам, что дети становятся чрезвычайно послушными, как будто полностью утрачивают свободу воли", - говорит Максимов.

Ирина Верещук, заместитель руководителя Офиса президента Украины Giorgia Orlandi

Выступая на той же конференции, Ирина Верещук, заместительруководителя Офиса президента Украины, заявила, что Украина хочет, чтобы Святой Престол выступил в качестве официального посредника с Россией для содействия переговорам о возвращении гражданских лиц.

Перед пятничной встречей понтифика с делегацией возвращенных детей папе Льву XIV было доставлено письмо Зеленского с просьбой официально закрепить инициативу, уже начатую папой Франциском (ныне покойным).

При Франциске кардинал Маттео Дзуппи занимал пост папского посланника по гуманитарным вопросам.

"Чтобы добиться большего, нам необходимо формализовать этот процесс в Ватикане", - сказал Верещук. "Именно поэтому просьба поступила официально".