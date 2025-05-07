Эскалация в Кашмире: Индия и Пакистан обмениваются ударами

По меньшей мере восемь человек, включая ребенка, погибли и 35 получили ранения после того, как Индия нанесла ракетные удары по девяти объектам на территории Пакистана, заявив о поражении целей, связанных с террористами.

Власти Пакистана назвали эти действия "актом войны".

Индия заявила, что её целью были используемые боевиками объекты, связанные с недавним массовым убийством туристов в управляемом Индией регионе Кашмир.

Согласно заявлению индийской армии, в результате пакистанского обстрела погибли по меньшей мере три мирных жителя, еще пять человек получила ранения в районах Кашмира, находящихся под контролем Индии.

Обломки самолета лежат на территории мечети в Пампоре в районе Пулвама в контролируемом Индией Кашмире, среда, 7 мая 2025 года. Dar Yasin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Отношения между двумя соседями, обладающими ядерным оружием, значительно ухудшились после недавнего теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвиняет Пакистан в поддержке террористов. Исламабад отвергает эти обвинения.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил авиаудары, нанесенные в среду, назвав их "трусливыми нападениями вероломного противника". Он заявил, что его страна ответит соответствующим образом.

"Пакистан имеет полное право дать жесткий ответ на этот акт войны, навязанный Индией, и жесткий ответ действительно будет дан", - сказал Шариф.

Шариф созвал экстренное заседание Комитета национальной безопасности, чтобы обсудить нападения и сформулировать ответ Пакистана.

Спасатели извлекают тело из поврежденного здания на месте предполагаемой индийской ракетной атаки в Мюридке, провинция Пенджаб, среда, 7 мая 2025 г. K.M. Chaudary/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что генсек Антониу Гутерриш "очень обеспокоен военными операциями Индии на линии контроля и международной границе" и призвал обе страны к максимальной военной сдержанности. "Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", - говорится в заявлении.

Индийские ракеты поразили шесть объектов в пакистанском Кашмире и восточной провинции Пенджаб.

Одна ракета попала в мечеть в Бахавалпуре (Пенджаб), в результате чего погиб ребенок. Другие ракеты попали в районы около Мюридке в Пенджабе и Котли в контролируемом Пакистаном Кашмире. Власти управляемого Пакистаном Кашмира объявили о введении чрезвычайного положения в больницах региона.

Протест против ракетных ударов Индии, в Хайдарабаде, Пакистан, среда, 7 мая 2025 г. Pervez Masih/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

В связи с нападением были отменены занятия в школах Кашмира и Пенджаба. Министерство обороны Индии сообщило, что объектами нападения стали по меньшей мере девять мест, где, предположительно, разрабатывались планы террористических атак против Индии.

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и неэскалационными по своей природе. Ни один пакистанский военный объект не был атакован", - говорится в заявлении, добавляя, что "Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов".

Армия заявила, что операция была названа "Синдур", что на хинди означает ярко-красный порошок вермильон, который носят замужние индуистские женщины на лбу и в волосах. Уточняется, что это сделано в знак уважения к женщинам, которые видели, как их мужей убивали на их глазах.

Пакистан наносит ответный удар

Индийская армия сообщила, что три мирных жителя погибли в результате беспорядочных обстрелов со стороны пакистанских войск, включая артиллерийские и пулеметные обстрелы через линию контроля - неофициальную границу, разделяющую спорный регион Кашмир между двумя странами, а также их международную границу. Армия добавила, что принимает соразмерные меры.

Государственное телевидение Пакистана со ссылкой на высокопоставленных чиновников службы безопасности сообщило, что ВВС страны сбили пять индийских самолетов, другие подробности не раскрываются.

Индия пока не ответила на заявление Пакистана. Министерство иностранных дел Исламабада утверждает, что индийские силы начали атаки из собственного воздушного пространства.