Через 50 лет после окончания войны Вьетнам всё ещё борется с последствиями применения Agent Orange

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На этой неделе исполняется 50 лет со дня окончания Вьетнамской войны - жестокого и разрушительного конфликта, который закончился, когда падением Сайгона под натиском сил Северного Вьетнама. Но сегодня миллионы вьетнамцев по-прежнему ежедневно сталкиваются со смертоносным наследием войны.

Сегодня около трёх миллионов человек, в том числе много детей, страдают от серьезных проблем со здоровьем, связанных с воздействием химического оружия, использованного американскими войсками, которые распылили около 72 миллионов литров дефолиантов, чтобы уничтожить растительность, которую войска Северного Вьетнама использовали для прикрытия.

Более половины из них составлял высокотоксичный дефолиант, известный под кодовым названием Agent Orange, - смесь гербицидов, которая, как теперь известно, вызывает серьезные проблемы с развитием плода при беременности и проблемы со здоровьем у родившихся детей.

Один из пострадавших - 34-летний Нгуен Тхань Хай. Такие повседневные задачи, как застегивание пуговиц на рубашке, которую он надевает, когда идет на уроки в специальную школу в Дананге, изучение алфавита, рисование фигур или составление простых предложений, представляют для него сложность.

Хай вырос в Дананге, где располагалась американская авиабаза, на которой находился склад Agent Orange, вред от которого сохраняется десятилетиями, загрязняя источники воды и продуктов питания в таких местах, как деревня Хая.

Нгуен Тхань Хай на уроке в школе, Дананг. 7 мая 2025 года АР

"Воздействие на людей во Вьетнаме оказывается в основном уже во втором, третьем и, возможно, четвертом поколениях", - говорит Чарльз Бейли, соавтор книги "От вражды до партнерства: Вьетнам, США и Agent Orange".

По его словам, среди последствий - врожденные дефекты, тяжелые инвалидности, физические и психические отклонения.

Дефолиант Agent Orange содержит диоксин, один из наиболее опасных канцерогенов, вред для окружающей среды от которого сохраняется очень долго.

Вьетнам уже несколько десятилетий занимается очисткой территорий от токсичного наследия войны.

США начали помогать в середине 2000-х после того, как десятилетиями игнорировали многочисленные доказательства последствий применения Agent Orange. Но теперь эта помощь оказалась под угрозой.

Озабоченность сокращением программ USAID

Администрация Трампа резко сократила расходы Агентства США по международному развитию (USAID), в результате чего миллионы жителей Вьетнама обеспокоены тем, что десятки очагов диоксина продолжают загрязнять 58 из 63 провинций страны.

В Дананге, где во время хранения и транспортировки Agent Orange серьезному загрязнению подверглась территория американской авиабазы, США потратили на завершившуюся в 2018 году очистку около 106 млн евро. Однако во Вьетнаме территория размером с десять футбольных полей все еще не очищена от химикатов.

"Катастрофа с применением Agent Orange принесла боль и страдания примерно четырем миллионам вьетнамцев", - говорит председатель Ассоциации жертв Agent Orange в Дананге Нгуен Ван Ань.

"Мы считаем, что правительство США и производители этого токсичного химиката должны нести ответственность и оказывать поддержку пострадавшим", - отмечает Ань.

АРХИВ. Сильно загрязненный Agent Orange пруд на территории авиабазы в Дананге, 21 мая 2007 года AP

Для ветерана войны во Вьетнаме американца Чака Сирси, который с 1995 года работает над гуманитарными программами в этой стране, доверие, выстроенное годами, может быстро разрушиться.

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По его словам, средства от финансируемых США проектов по устранению наследия войны получают люди, признанные "невинными жертвами".

"Они стали жертвами дважды: сначала из-за войны и ее последствий, а теперь - потому что их лишили поддержки", - подчеркивает Сирси.

Природные защитные сооружения загрязнены

Вьетнам потерял более половины своих мангровых деревьев, которые защищают береговые линии от штормов. Помимо того, что гербицид нанес непоправимый вред значительной части тропических лесов, он также истощил запасы питательных веществ в почвах некоторых из наиболее уязвимых с точки зрения изменения климата регионов страны.

В течение десятилетий после окончания войны власти огородили такие сильно загрязненные участки, как аэропорт Дананга, и начали оказывать помощь семьям пострадавших, в то время как Вашингтон игнорировал данные о долгосрочном воздействии химического оружия на здоровье, в том числе ветеранов войны в самих США.

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Сегодня Вьетнам выявляет жертв Agent Orange, сверяя семейную историю, данные о проживании людей со списком проблем со здоровьем.

Власти страны считают, что последствия для здоровья сохраняются на протяжении нескольких поколений, угрожая детям, внукам и даже правнукам тех, кто подвергся воздействию химикатов.

Ученые отмечают, что науке еще не удалось с точностью установить, как дефолианты типа Agent Orange влияют на здоровье людей, как тех, кто подвергся его воздействию напрямую, так и последующих поколений.