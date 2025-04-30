В Хошимине парадом отметили 50-летие окончания Вьетнамской войны

Военным парадом В Хошимине (бывшем Сайгоне) отметили 50-летие окончания войны во Вьетнаме. Празднование прошло под лозунгами о мирном будущем, развитии и процветании.

30 апреля 1975 года под натиском северовьетнамских войск пал Сайгон, что ознаменовало завершение конфликта, длившегося два десятилетия, между коммунистическим Севером и Югом, поддерживаемым Соединёнными Штатами Америки. Они вывели свои войска из страны после подписания Парижского соглашения, в 1973-м. Вскоре юг был повержен. Жертвами конфликта стали, по разным оценкам, от трёх до пяти миллионов человек, включая десятки тысяч американских военных.

О "закрытых дверях в прошлое", единстве нации и благодарности за поддержку людей из разных стран мира, в том числе из США, говорил в своей речи генеральный секретарь ЦК компартии, вьетнамский президент То Там.

В марше перед Дворцом независимости на глазах у тысяч зрителей приняли участие военнослужащие из Вьетнама, Китая, Лаоса и Камбоджи.

Ветераны вторили об уважении к различиям, мирном сосуществовании и дружбе стран и народностей. Политологи считают, что это отражает сегодняшнее мировоззрение и политику Ханоя, который активно развивает экономические отношения с Вашингтоном, называя его "стратегически важным партнёром".

Но торговые пошлины, введённые Дональдом Трампом, поставили сотрудничество под угрозу. Кроме того, по распоряжению президента США были резко сокращены расходы гуманитарного агентства USAID, которое помогало в очистке от токсичного наследия Вьетнамской войны - Agent Orange. Это химическое оружие применяли американские военные во время боевых действий. Из-за него серьёзные проблемы со здоровьем испытывают миллионы вьетнамцев. Вьетнамские чиновники подчёркивают, что устранение этого смертоносного наследия имеет решающее значение для стабильных отношений двух стран.

На параде в Хошимине, на котором присутствовали лидеры Лаоса и Камбоджи, США были представлены генеральным консулом.