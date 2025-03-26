Самый активный на Гавайях вулкан Килауэа начал новое извержение

Самый сейсмически активный вулкан Гавайских островов - Килауэа - опять начал своё извержение.

Выбросы лавы из жерла местная обсерватория зафиксировала днём во вторник.

Потоки расплавленной породы остановились в кальдере на территории Национального парка "Гавайские вулканы" и не затронули жилые районы. Опасности для населения нет, заверяют власти.

Вулкан на Большом острове Гавайи извергается периодически с 23 декабря. Фонтаны раскалённой лавы достигают высоты нескольких десятков метров. Такое яркое зрелище привлекает множество туристов.

Нынешний эпизод является 15-м по счету извержением. Самый короткий из предыдущих длился 13 часов, а самый длинный - восемь дней; перерывы между эпизодами составляли от 24 часов до 12 суток.

Килауэа высотой больше 1200 метров над уровнем моря - один из шести действующих вулканов на Гавайях, включая тот, что погружён под воду. Крупнейшим считается - Мауна-Лоа высотой 4 с лишним тысячи метров. В последний раз он извергался в 2022 году.

