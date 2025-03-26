Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Самый активный на Гавайях вулкан Килауэа начал новое извержение

Фонтаны лавы поднимаются во время извержения вулкана Килауэа 20 марта 2025 года.
Фонтаны лавы поднимаются во время извержения вулкана Килауэа 20 марта 2025 года. Авторское право  United States Geological Survey via AP
Авторское право United States Geological Survey via AP
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Тысячи туристов устремились к вулкану Килауэа, чтобы понаблюдать за тем, как раскалённая лава бурлит в его кратере и стекает по склонам, образуя лавовое озеро.

Самый сейсмически активный вулкан Гавайских островов - Килауэа - опять начал своё извержение.

Выбросы лавы из жерла местная обсерватория зафиксировала днём во вторник.

Потоки расплавленной породы остановились в кальдере на территории Национального парка "Гавайские вулканы" и не затронули жилые районы. Опасности для населения нет, заверяют власти.

Вулкан на Большом острове Гавайи извергается периодически с 23 декабря. Фонтаны раскалённой лавы достигают высоты нескольких десятков метров. Такое яркое зрелище привлекает множество туристов.

Related

Нынешний эпизод является 15-м по счету извержением. Самый короткий из предыдущих длился 13 часов, а самый длинный - восемь дней; перерывы между эпизодами составляли от 24 часов до 12 суток.

Килауэа высотой больше 1200 метров над уровнем моря - один из шести действующих вулканов на Гавайях, включая тот, что погружён под воду. Крупнейшим считается - Мауна-Лоа высотой 4 с лишним тысячи метров. В последний раз он извергался в 2022 году.

Смотрите видео в плеере выше, чтобы узнать больше.

