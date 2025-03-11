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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: власти призывают к эвакуации 30 000 человек

Вулкан де Фуэго выбрасывает густое облако пепла, как видно из Палина, Гватемала, понедельник, 10 марта 2025 года.
Вулкан де Фуэго выбрасывает густое облако пепла, как видно из Палина, Гватемала, понедельник, 10 марта 2025 года. Авторское право Moisés Castillo / AP
Авторское право Moisés Castillo / AP
By Javier Iniguez De OnzonoAP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на испанском языке

Вулкан, расположенный всего в 60 километрах от столицы Гватемалы, считается одним из самых сейсмически активных в мире.

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В Гватемале проснулся вулкан Фуэго, который сейсмологи считают одним из самых активных в мире. Около 300 семей уже эвакуированы, но власти предупреждают, что в зоне риска находятся примерно 30 000 жителей: вулкан расположен всего в 60 километрах от столицы центральноамериканского государства.

Извержение началось в ночь на понедельник. О жертвах и пострадавших информации не поступало. Власти распорядились о закрытии школ и ключевой автотрассы, соединяющей несколько населённых пунктов в близлежащих районах.

По словам сейсмологов, наибольшую опасность представляет не само извержение вулкана, а лахары - стекающие со склонов грязевые потоки из воды, пепла, горных пород и камней, которые могут уничтожить целые деревни.

Высота "Чи-гаг" - так вулкан называли племена индейцев, что в переводе - "место, где горит огонь" - составляет 3 763 метра над уровнем моря. В последний раз он проявлял значимую активность два года назад.

А извержение в 2018 году унесло жизни 194 человек, ещё 234 - пропали без вести. По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh), Фуэго бездействовал всего 50 дней.

43-летний Исаак Гарсия, житель городка Эль Порвенир, расположенного на склонах вулкана, рассказал журналистам, что хорошо помнит о тех трагических событиях. Потому мужчина решил прислушаться к предупреждениям властей и вместе с матерью, женой, тремя детьми и другими родственниками покинул дом. Семья Гарсии разместилась в приюте для эвакуированных, открытом в Сан-Хуан-Алотенанго.

Интенсивность вулканических выбросов специалисты оценивают пока как умеренную. Но, ожидается, что потоки лавы в ближайшее время усилятся, сообщила местная служба реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Сейсмологи прогнозируют, что столбы пепла будут достигать высоты в 7000 метров. В связи с этим, авиасообщение над этим районом Гватемалы осуществляется с ограничениями.

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