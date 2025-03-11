Вулкан, расположенный всего в 60 километрах от столицы Гватемалы, считается одним из самых сейсмически активных в мире.

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В Гватемале проснулся вулкан Фуэго, который сейсмологи считают одним из самых активных в мире. Около 300 семей уже эвакуированы, но власти предупреждают, что в зоне риска находятся примерно 30 000 жителей: вулкан расположен всего в 60 километрах от столицы центральноамериканского государства.

Извержение началось в ночь на понедельник. О жертвах и пострадавших информации не поступало. Власти распорядились о закрытии школ и ключевой автотрассы, соединяющей несколько населённых пунктов в близлежащих районах.

По словам сейсмологов, наибольшую опасность представляет не само извержение вулкана, а лахары - стекающие со склонов грязевые потоки из воды, пепла, горных пород и камней, которые могут уничтожить целые деревни.

Высота "Чи-гаг" - так вулкан называли племена индейцев, что в переводе - "место, где горит огонь" - составляет 3 763 метра над уровнем моря. В последний раз он проявлял значимую активность два года назад.

А извержение в 2018 году унесло жизни 194 человек, ещё 234 - пропали без вести. По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh), Фуэго бездействовал всего 50 дней.

43-летний Исаак Гарсия, житель городка Эль Порвенир, расположенного на склонах вулкана, рассказал журналистам, что хорошо помнит о тех трагических событиях. Потому мужчина решил прислушаться к предупреждениям властей и вместе с матерью, женой, тремя детьми и другими родственниками покинул дом. Семья Гарсии разместилась в приюте для эвакуированных, открытом в Сан-Хуан-Алотенанго.

Интенсивность вулканических выбросов специалисты оценивают пока как умеренную. Но, ожидается, что потоки лавы в ближайшее время усилятся, сообщила местная служба реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Сейсмологи прогнозируют, что столбы пепла будут достигать высоты в 7000 метров. В связи с этим, авиасообщение над этим районом Гватемалы осуществляется с ограничениями.