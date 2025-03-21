Бездомные заполонили аэропорт Мадрид-Барахас

РЕКЛАМА

Путешественники и работники мадридского аэропорта Барахас вынужденно соседствуют с многочисленными бездомными. Сотрудники воздушного порта Испании боятся нападений. Охрана аэропорта была усилена, но справиться с ситуацией сложно. Каждый день здесь ночуют около 400 человек. Профсоюз работников аэропорта бьет тревогу.

Алексия Фонт, представитель профсоюза работников аэропорта: "Преступления, воровство - одно порождает второе, вплоть до проституции. Они нападают, оскорбляют и угрожают сотрудникам и посетителям аэропорта. Это делают не все. Отдельные индивиды набрасываются на уборщиков. Несколько недель назад уборщице плюнули в лицо и забросали фекалиями. Этим бездомным нужна помощь".

Бездомный в аэропорту Барахас Euronews / Roberto Macedonio.

В 10 часов вечера в аэпорт начинают стекаться первые бездомные, которые провели весь день на улице. Они быстро занимают места свободные от туристов. Работники магазинов постоянно жалуются на кражи и нападения.

Хосе Мигель Сан Луис один из таких пострадавших сотрудников: "Они обокрали меня, мы обращались с жалобами, но бездомные не уходят. Каждый день они воруют. Я думаю об этом каждый раз, когда я прихожу сюда и беспокоюсь, что со мной может что-то случиться".

Даниэль каждый день приезжает в аэропорт на метро. Ему негде переночевать. Сегодня он смог заработать 20 евро. Даниэль отправит их в Колумбию, в страну где живет его сын. Он уверяет, что не все бездомные ведут себя агрессивно. Многие просто хотят заработать.

Даниэль Фонтальво, бездомный, ночующий в аэропорту Барахас: "Я не употребляю наркотики, не курю табак. Я работал с колумбийцем полтора месяца на стройке, и он мне не заплатил. Я думаю только о том, чтобы послать деньги своему сыну - он мой главный стимул. Я приехал сюда в поисках лучшей жизни для него. Я скучаю по нему".

Даниэль Фонтальво, бездомный Euronews / Roberto Macedonio

Роберто Маседонио, Euronews: "Появление бездомных в аэропорту Барахас вызывает тревогу у руководства, однако на сегодняшний день решить эту проблему не представляется возможным. Политические и административные разногласия затягивают ее разрешение. Заинтересованные местные и национальные организации не в силах решить ее сообща. Эта проблема затронула многие аэропорты страны, в том числе в Барселоне и Пальме".