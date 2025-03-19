Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Европол предупреждает: "Мафии угрожают ЕС, объединившись с его врагами"

Внешний вид штаб-квартиры Европейского полицейского агентства Европол в Гааге / Нидерланды
Внешний вид штаб-квартиры Европейского полицейского агентства Европол в Гааге / Нидерланды
By Sergio Cantone
Мафия не знает границ: она работает над дестабилизацией, используя в том числе и государственных акторов. Европол предлагает ЕС подготовить стратегию для борьбы с возможными рисками.

Преступные организации - новые солдаты в гибридной войне: мафии объединились с враждебными ЕС странами, чтобы угрожать блоку трансграничной преступной деятельностью, имеющей дестабилизирующие политические последствия. С таким предупреждением выступило во вторник полицейское агентство ЕС Европол.

Преступные организации, конечно же, подвижны. Они не знают границ. Они контролируют ситуацию и работают над дестабилизацией. Поэтому преступные организации всегда ищут возможности. Если они видят возможность работать с государственным актором - они будут работать с ним.
Катрин де Болле
исполнительный директор Европола

По мнению ЕС, одним из наиболее тревожных примеров взаимодействия организованной преступности и враждебных государственных субъектов является нелегальная иммиграция.

Торговцы людьми используются иностранными державами, такими как Беларусь, для дестабилизации ситуации в соседних странах в обмен на деньги.

Это способ действия преступных группировок, которые очень тесно сотрудничают с белорусским и российским правительствами, потому что без участия государственных субъектов из Беларуси и России невозможно было бы создать эти миграционные маршруты.
Мацей Дущик
заместитель министра внутренних дел Польши

Европол предупреждает о рисках, исходящих из зон конфликтов, и налаживает тесное сотрудничество с украинскими властями.

Серджио Кантоне, Euronews:

"Европол также предлагает европейским институтам подготовить стратегию для борьбы с возможными рисками, возникающими в результате послевоенного сценария в Украине, где хаос может стать оружием для преступных организаций".

