Европол предупреждает: "Мафии угрожают ЕС, объединившись с его врагами"

Мафия не знает границ: она работает над дестабилизацией, используя в том числе и государственных акторов. Европол предлагает ЕС подготовить стратегию для борьбы с возможными рисками.
Преступные организации - новые солдаты в гибридной войне: мафии объединились с враждебными ЕС странами, чтобы угрожать блоку трансграничной преступной деятельностью, имеющей дестабилизирующие политические последствия. С таким предупреждением выступило во вторник полицейское агентство ЕС Европол.
По мнению ЕС, одним из наиболее тревожных примеров взаимодействия организованной преступности и враждебных государственных субъектов является нелегальная иммиграция.
Торговцы людьми используются иностранными державами, такими как Беларусь, для дестабилизации ситуации в соседних странах в обмен на деньги.
Европол предупреждает о рисках, исходящих из зон конфликтов, и налаживает тесное сотрудничество с украинскими властями.
Серджио Кантоне, Euronews:
"Европол также предлагает европейским институтам подготовить стратегию для борьбы с возможными рисками, возникающими в результате послевоенного сценария в Украине, где хаос может стать оружием для преступных организаций".