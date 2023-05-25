В Европу через Беларусь: количество нелегальных мигрантов растет

Euronews

Беженцы из Африки и с Ближнего Востока добираются в Европу через Россию и Беларусь. Многие переходят границу, пробираясь через реки и болота, а затем сутками блуждают по польским лесам.

Власти Германии обеспокоены притоком нелегальных мигрантов через границу с Польшей: недавно земли ФРГ, расположенные на востоке страны, подняли вопрос о восстановлении пограничного контроля между двумя государствами Шенгена. Немцев волнуют беженцы из Африки и с Ближнего Востока, прибывающие в Германию через Беларусь.

"Немецкая сторона говорит о людях, приехавших через Россию или Беларусь. У мигрантов есть свежие российские визы. У нас также есть информация от латвийской стороны и от литовской стороны о том, что многие люди, которые незаконно пересекли границу из Беларуси, находились там в центрах для иностранцев. В этом году мы остановили на польско-литовской границе в два раза больше иммигрантов, чем в то же время год назад", — говорит представитель погранслужбы Польши Анна Михальская.

Количество мигрантов на польско-белорусской границе также увеличилось. Волонтеры раздают им гуманитарную помощь.

"В настоящее время, особенно после зимы, движение на польско-белорусской границе активизировалось — весной намного больше таких случаев. Наша группа за последние 24 часа видела четыре. Жестокость со стороны пограничников обеих стран также возросла. Как следствие, беженцам наносится большее количество травм, и по отношению к ним совершается больше актов насилия", — подчеркивает волонтер из Ocalanie Foundation Михал Вольный.

Мигранты пытаются перепрыгнуть через забор на границе или выбирают более сложные и опасные пути через реки и болота.

"Из моей страны мы полетели на самолете в Россию, потому что получить визу во Францию не так-то просто. Поэтому мы добирались туда всеми возможными дорогами и со всеми возможными рисками", — рассказывает мигрантка из Камеруна.

Её группа пересекла белорусскую границу пешком, а потом провела в польском лесу три дня.

"Я уехал из моей страны, потому что там война и нет стабильности. Мы ищем лучшей жизни", — говорит мигрант из Камеруна.

Несмотря на стену, которую Польша построила на границе, маршрут мигрантов через Россию и Беларусь все еще функционирует, и не похоже, что эта ситуация скоро закончится.