Великобритания высылает российского дипломата в качестве ответного шага на действия Москвы

Великобритания лишила аккредитации российского дипломата и его супругу в качестве ответной меры на высылку двух сотрудников британского посольства в Москве на этой неделе.

В среду Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что оно принимает "немедленные ответные меры" после того, как Россия обвинила двух британских дипломатов в шпионаже и дала им две недели на то, чтобы покинуть страну.

В Лондоне отвергли обвинения, назвав их "злонамеренными" и "необоснованными". В МИД королевства был вызван посол России в Великобритании Андрей Келин, которого проинформировали об ответных действиях.

"В течение последних 12 месяцев Россия проводила все более агрессивную и скоординированную кампанию преследования британских дипломатов", - говорится в заявлении британского МИД. "Очевидно, что российское государство активно стремится подтолкнуть британское посольство в Москве к закрытию и не обращает внимания на опасные эскалационные последствия этого".

Высылка дипломатов - как западных посланников, работающих в России, так и россиян на Западе - стала все более частой с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Только за последний год Россия выслала из страны семь британских дипломатов в связи с обвинениями в шпионаже, которые Великобритания отрицает.

В мае прошлого года Великобритания выслала атташе по вопросам обороны России в Лондоне, заявив, что он является сотрудником разведки, и закрыла несколько российских дипломатических объектов, утверждая, что они используются для шпионажа. Москва ответила высылкой атташе по вопросам обороны Великобритании.

А в прошлом месяце Лондон лишил аккредитации еще одного российского дипломата в ответ на аналогичный шаг, предпринятый Москвой в ноябре прошлого года.

Отношения между Москвой и Лондоном были сложными на протяжении последних лет. Напряженность резко возросла в марте 2018 года, когда бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британские власти заявили, что инцидент был целенаправленной попыткой убийства, исходящей из Москвы, а Кремль назвал это утверждение бессмыслицей.

Совсем недавно Великобритания вызвала гнев России своей военной поддержкой Киева и комментариями премьер-министра Кира Стармера о возможности направления британских миротворцев в Украину для обеспечения соблюдения мирного соглашения.