Очередное обострение: КНР осудила высылку своих дипломатов из Литвы

By Euronews

Официальный Пекин выразил несогласие и возмущение по поводу признания трех китайских дипломатов "персонами нон грата" в Литве. Диалог двух стран ухудшился в 2021 году, когда в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня.

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МИД КНР осудил решение Литвы объявить трех китайских дипломатов, находящихся в офисе временного поверенного в делах страны, "персонами нон грата". Пекин уточнил, что Литва не указала причину, ограничившись общей ссылкой на нарушение Венской конвенции от 1961 года и литовского законодательства.

По сообщениям западных СМИ, дипломатический инцидент произошел на фоне расследования возможной причастности китайского судна к разрыву двух подводных кабелей передачи данных, один из которых проходит по дну Балтийского моря между Литвой и Швецией. Швеция попросила Пекин содействовать объяснению причин этого повреждения. При этом ни одно из министерств иностранных дел заинтересованных сторон не упомянуло официально об этой истории.

МИД Китая напомнили, что Литва уже не первый раз принимает решения, ведущие к обострению отношений двух стран. В Пекине, судя по всему, подразумевают ухудшение двусторонних отношений после решения Вильнюса наладить связи с Тайванем без координации с Пекином: в 2021 году в столице Литвы открылось тайваньское представительство.

Возмущение Китая, вызвало то, что Литва согласилась на использование названия острова в названии представительства. Пекин увидел в этом попытки Тайваня действовать как независимое образование. Обычно это частично признанное государство за рубежом олицетворяют так называемые "представительствами Тайбэя", следуя международной договорённости о том, что такое название не противоречит политике "единого Китая".

На фоне разногласий с Вильнюсом Пекин принял решение понизить дипотношения с Литвой до уровня поверенных в делах, изменив название китайского дипучреждения в Литве с "посольства" на "представительство" КНР. Сообщается, что были и экономические последствия - в частности, ряд транснациональных компаний разорвали отношения с прибалтийской страной.

Тайвань имеет собственную, не зависящую от материкового Китая администрацию с 1949 года и именует себя "Китайской Республикой", не признавая легитимность провозглашённой в 1949 году КНР, которая, в свою очередь, считает Тайвань своим мятежным регионом.