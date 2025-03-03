Израиль критикуют за решение прекратить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа

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Израиль подвергся резкой критике после того, как принял решение прекратить ввоз в ctrnjh Газу всех продуктов питания и других грузов, предупредив группировку ХАМАС о "дополнительных последствиях", если хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве США, Катара и Египта, не будет продлено.

Каир и Доха обвинили Израиль в нарушении гуманитарного права путем использования голода в качестве оружия.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделати призвал все стороны выполнить свою часть сделки и соблюдать условия соглашения, вступившего в силу 19 января. Первый этап трехстороннего договора истек несколько дней назад, но стороны пока не согласовали продолжение второго этапа.

"Что касается второго этапа, как я уже говорил, каждая сторона должна выполнить свои обязательства. Это соглашение должно быть выполнено и включать в себя полный поток помощи", - сказал Абделати. "Использование помощи в качестве оружия коллективного наказания не должно, не может или не должно быть разрешено или принято. Это совершенно неприемлемо и является вопиющим и явным нарушением международного гуманитарного права".

Грузовки у КПП "Рафах" в Египте Mohammed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Первый этап соглашения, который включал в себя увеличение объемов гуманитарной помощи, истек в субботу. На втором этапе ХАМАС должен освободить десятки оставшихся заложников в обмен на полный вывод израильских войск из сектора Газа и длительное прекращение огня.

Переговоры по второму этапу должны были начаться еще месяц назад, но этого пока не произошло.

Израиль утверждает, что новое предложение США предусматривает продление первого этапа до священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах, который заканчивается 20 апреля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предложение Вашингтона, изложенное специальным посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, продлит временное прекращение огня на 50 дней.

Акция протеста в Тель-Авиве Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Кроме того, половина заложников, все еще удерживаемых боевиками ХАМАС в секоре Газа, будет освобождена немедленно, а другая половина - позже, в зависимости от достижения соглашения о постоянном прекращении огня.

ХАМАС обвинил Израиль в попытке сорвать перемирие через несколько часов после окончания первого этапа, назвав решение о прекращении помощи "дешевым вымогательством, военным преступлением и вопиющим нападением".

Группировка также заявила, что представила Израилю предложение о начале второго этапа соглашения и выполнила свои обязательства.

Нетаньяху заявил, что позиции, выдвинутые ХАМАС для постоянного прекращения огня, "абсолютно неприемлемы".

Он также утверждает, что решение Израиля предотвратить поставки товаров и помощи в Газу связано с тем, что ХАМАС крадет грузы, предназначенные для мирных жителей.

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"Мы сделали это потому, что ХАМАС крадет товары и мешает жителям Газы получать их. Он использует эти поставки для финансирования своей машины террора, которая направлена непосредственно против Израиля и нашего гражданского населения - и с этим мы не можем мириться", - сказал Нетаньяху.

ООН, а также ряд международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста, осудили решение Израиля, обвинив правительство Нетаньяху в пренебрежении международными гуманитарными законами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны приложить все усилия, чтобы не допустить возобновления военных действий и кровопролития в Газе. Он также призвал Израиль немедленно восстановить доставку помощи в анклав и потребовал от ХАМАС освободить всех оставшихся заложников.

В результате войны в Газе погибли более 48 000 палестинцев, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС. Утверждается, что более половины погибших - женщины и дети.

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В результате израильских бомбардировок большая часть сектора Газа превратилась в руины. По оценкам ООН, около 60% инфраструктуры и зданий были разрушены.

Война в Газе началась 7 октября 2023 года, после того как боевики ХАМАС совершили кровавое нападение на юг Израиля. В результате этого беспрецедентного вторжения погибли около 1200 человек, а более 250 заложников были захвачены и вывезены в сектор Газа.