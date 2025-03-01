Обзор прессы: Европейские СМИ реагируют на размолвку в Белом доме

Великобритания

РЕКЛАМА

Заголовок Daily Telegraph гласит: "Заключайте сделку, или мы уходим". Газета сообщила о том, что начавшиеся мирно переговоры между двумя лидерами резко оборвались после жаркой перепалки.

Front page of The Daily Telegraph newspaper, Saturday March 1, 2025. The Telegraph

Газета пишет, что Трамп приказал Зеленскому покинуть Белый дом, сказав ему: "Возвращайтесь, когда будете готовы к миру".

"Это необычное столкновение оставило перспективы мирного соглашения висеть на волоске и поставило серьезные вопросы о будущем европейской безопасности", - заключает газета.

Франция

В своей статье Le Monde назвала столкновение двух лидеров "переломным моментом" в отношениях между Украиной и США.

"Горький обмен мнениями, обвинения, угрозы - никогда еще в истории США разногласия не выставлялись так прямо и публично между двумя союзниками, которые постоянно отдаляются друг от друга", - пишет Le Monde.

Opinion piece on Le Monde website, Saturday March 1, 2025. https://www.lemonde.fr/en/

Издание отметило, что эта размолвка стала "замечательным успехом" путинской войны против Украины. "Он добился этого, не выпустив ни одной ракеты, даже не произнеся ни слова".

"Трамп все более явно играет на руку Кремлю", - резюмирует газета.

Le Monde указывает также на поддержку, которую Украина получила от европейских лидеров после того, как Зеленский покинул Белый дом по итогам встречи.

"Трансатлантический раскол глубок, и совпадение риторики Трампа и Путина предвещает разворот альянсов. Теперь Европа стоит одна против России", - пишет Le Monde.

Германия

"Мы только что увидели конец наших отношений с Трампом", - говорится на обложке немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в статье которой размышляется о том, что ждет Киев и Вашингтон.

Web article on Frankfurter Allgemeine Zeitung website, Saturday March 1, 2025. https://www.faz.net/

В статье приводится цитата из интервью Fox News, в котором Зеленский заявил, что, по его мнению, Украина и США должны быть на одной стороне.

"Однако с пятницы это предположение устарело. Президент США Дональд Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, а затем отправился на выходные в Мар-а-Лаго", - пишет издание.

FAZ назвал это столкновение "поворотным моментом" для Украины. "В стране возникло ощущение, что Соединенные Штаты, долгое время являвшиеся самым важным союзником в борьбе с российской агрессией, сменили сторону".

Бельгия

Фламандская газета De Morgen подробно рассказала о том, как встреча в Белом доме переросла в жесткое столкновение, но отметила, что американские СМИ утверждают, что напряженность началась еще до того, как два лидера появились в Овальном кабинете.

Front page De Morgen website, Saturday March 1, 2025. https://www.demorgen.be/

"По данным американских СМИ, между Зеленским и Трампом многое пошло не так под прицелом камер", - говорится в заголовке.

Перед самым приездом в Белый дом Зеленский получил новую версию сделки по минералам, которую он отказался подписывать. В ответ на это Трамп пригрозил: "Заключайте сделку, или мы уходим", - сообщает издание.

Нидерланды

Голландская газета de Volkskrant опубликовала изображение силуэтов президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

"Россия с нетерпением наблюдала за "блестящим шоу" между Зеленским и Трампом", - говорится в заголовке.

Front page De Volkskrant website, Saturday March 1, 2025. https://www.volkskrant.nl/

Статья назвала транслировавшуюся по международному телевидению размолвку "сценарием мечты" для Кремля, перечислив несколько реакций российских политических деятелей, включая Дмитрия Медведева, который назвал Зеленского "наглой свиньей" в X, и Кирилла Дмитриева, который назвал этот инцидент "историческим".

Италия

"Трамп, крики и разрыв с Зеленским", - эти слова вынесены на обложку итальянской газеты Corriere Della Sera . "Украинский президент унижен. Москва ликует. Макрон: Россия - агрессор", - также пишет газета.

Front page of Corriere della Sera newspaper, Saturday March 1, 2025. Corriere della Sera

После повсеместной поддержки украинского лидера премьер-министр Италии Джорджия Мелони, близкий союзник Трампа, была одним из немногих европейских лидеров, которые не сделали этого.

Мелони призвала своих европейских коллег не позволить инциденту внести раскол между Европой и Вашингтоном и призвала провести саммит США-ЕС, чтобы вернуть дипломатию в прежнее русло.

Испания

"Трамп публично унизил Зеленского", - написала самая читаемая национальная газета Испании El País. Издание назвало встречу в Белом доме "катастрофой".

Газета подчеркнула беспрецедентный характер "публичного" и "жестокого" спора, назвав его первым в истории дипломатии.

Front page of El País newspaper, Saturday March 1, 2025. El País

Португалия

Ежедневная национальная газета Португалии Público также назвала эти сцены унизительными.

"В Овальном кабинете повисло напряжение", - написали они. "Зеленский покидает Белый дом униженным и без соглашения, вступив в конфликт с Трампом".

Front page of Público newspaper, Saturday March 1, 2025. Público

Греция

Крупнейший греческий новостной сайт ProtoThema в своей главной статье написал следующее: "Планета замерла после нападения Трампа на Зеленского - цитаты из их беседы и на следующий день после этой беспрецедентной размолвки".

Front page of ProtoThema website, Saturday March 1, 2025. https://www.protothema.gr/

Новостная организация также затрагивает тему волны поддержки Украины со стороны ЕС и перечисляет три сценария возможных дальнейших действий Киева.

Первый сценарий касается того, что ProtoThema называет "окном возможностей" в отношениях с Китаем, и Киев может обратиться к Пекину в качестве союзника.

Два других сценария включают в себя ускоренное развитие оборонной автономии Европы и возвращение Зеленского к переговорам с Трампом, хотя и с невыгодной позиции.