Власти и службы безопасности стран ЕС предупреждали о высоком риске терактов в период праздников. Насколько обоснованы эти опасения?

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После нескольких лет относительного затишья террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) снова в центре внимания.

Европейские страны усилили меры безопасности на период новогодних праздников из-за опасений терактов и вспышек насилия, связанных с войной Израиля и ХАМАС. На прошлой неделе ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Иране, жертвами которых стали 84 человека.

Означает ли это, что некогда ввергавшая в ужас весь мир группировка снова набирает силу?

Неожиданное "благословение"

На пике своей террористической деятельности в 2014-2015 годах ИГ создало свой собственный халифат, контролируя значительную часть Ирака и Сирии и устраивая смертоносные нападения по всему миру.

Затем его присутствие начало сокращаться и активность пошла на спад.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что группировка по-прежнему представляет угрозу, особенно на Ближнем Востоке, в Афганистане и некоторых регионах Африки.

"С момента расцвета в Ираке и Сирии ИГ адаптировалось и эволюционировало, используя возникающие возможности и совершая стратегические атаки, чтобы добиться изменения ситуации", - рассказала в интервью Euronews Кейт Циммерман, кандидат наук кафедры военных исследований Королевского колледжа в Лондоне.

"Безопасные условия, которыми пользуется его ячейка в Афганистане, позволили "ИГ-Хорасан" укрепиться. И теперь оно экспортирует свой террор в этом регион с намерением распространиться на Запад".

"ИГ-Хорасан", также известное как "Вилаят Хорасан" - это отделение ИГ, действующее в афгано-пакистанском регионе. Оно было образовано в 2015 году, когда фракция пакистанских талибов, недовольная своим руководством, присягнула на верность "Исламскому государству". Его боевики известны своей жестокостью при нападениях на мирных жителей, правительственные войска и религиозные меньшинства.

Лоренцо Видино, директор программы по изучению проблемы экстремизма в Университете Джорджа Вашингтона, заявил Euronews, что после начала войны на Ближнем Востоке для группировки многое изменилось.

"ИГ никогда не исчезало, но с 7 октября оно вновь стало представлять собой актуальную проблему", - сказал он, добавив, что кровавая атака ХАМАС на израильские поселения стала "благословением" для ИГ.

"На протяжении последних трёх-четырёх десятилетий в Европе происходило "бурление" джихадизма как идеологии. Оно нарастает и меняет направление, когда происходит крупное геополитическое событие, - продолжил он, - такое, как война Израиля с ХАМАС".

Члены иранской Революционной гвардии выгружают гроб с телом одной из жертв нападения в среду, которое устроили террористы ИГ. AP Photo/Vahid Salemi

"Такие события часто связаны с увеличением числа людей, принимающих джихадистскую идеологию, а также с изменением мест, куда они едут и где совершают теракты".

"Многие эксперты опасаются, что события в Газе могут вызвать новую волну джихадизма", - сказал Видино, добавив, однако, что это лишь предположение.

"Если это произойдёт, то, несомненно, ИГ захочет и будет стремиться сыграть в этом большую роль. Группировка должна показать, что она все еще актуальна, что все поражения, которые она потерпела за последние несколько лет, не означают, что она выбыла из игры".

Свою актуальность она хочет показать именно путём устроения новых терактов, считает наш собеседник.

Европа в опасности?

Благодаря усилиям США и их союзников сегодняшнее ИГ - лишь тень себя прежнего, но оно остаётся "относительно хорошим брендом", считает Видино.

"Пока центральный штаб, руководство испытывают трудности, у её филиалов по всему миру всё в порядке, и они продолжают совершать нападения", - говорит он.

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"Бренд ИГ по-прежнему привлекает людей".

Теперь у аналитиков есть опасения, что исламистская пропаганда, особенно связанная с войной Израиля с ХАМАС, будет более эффективной для вербовки новых членов в Европе.

"Европейские службы безопасности считают, что эти организации будут пытаться мобилизовать людей в Европе для совершения терактов", - сказал Видино.

"Будь то мобилизация джихадистов, связанных с ними напрямую, вербовка случайных людей в Интернете с помощью пропаганды, в ожидании, пока активизируется какой-нибудь одинокий волк, просто радикализируя людей в Интернете - думаю, это всё вышеперечисленное", - добавил он.

Нагнетание социальной напряжённости и создание атмосферы страха - главный пункт стратегии террористических организаций, именно это пытается сделать ИГ.

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Тем не менее, беспокойство европейцев основано на реальном риске возобновления атак игиловцев.

31 декабря немецкая полиция арестовала трёх человек, которые подозревались в подготовке нападения на Кёльнский собор в канун Нового года. По данным полиции города, предполагаемые злоумышленники планировали использовать автомобиль для атаки на всемирно известную достопримечательность.

Полицейская машина у кафедрального собора в Кёльне, Германия, 23 декабря 2023 года. Sascha Thelen/dpa via AP

Было установлено, что подозреваемые контактировали с человеком, предположительно имеющим связи с ИГ и находящимся под стражей с 24 декабря.

"Практически все группировки, от ИГ до "Аль-Каиды", выступали с угрозами в адрес Европы, упоминая конфликт в Газе", - сказал Видино.

По его словам, ячейка ИГ в Афганистане может активизировать сети в Европе для проведения атак.

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"Нет никаких сомнений в том, что ИГ обладает как способностью, так и намерением совершать теракты в Европе", - добавил Видино.