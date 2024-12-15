Спустя неделю после свержения режима президента Башара Асада курдский регион на севере страны не чувствует себя в безопасности

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Север Сирии - родина сирийских курдов, крупнейшего этнического меньшинства страны, которое также считается ближайшим союзником США в этой стране. Для них борьба за новый порядок вступает в потенциально еще более сложную фазу.

В ходе гражданской войны в Сирии курдские бойцы противостояли целому ряду вооруженных группировок. Боевые отряды Пешмерга при поддержке США разгромили группировку "Исламское государство" и удерживали в значительной степени автономный регион на богатом нефтью востоке страны.

Но успехи курдов теперь под угрозой. Приход к власти арабских повстанцев-суннитов, свергнувших Асада при существенной помощи Турции, давнего врага курдов, затруднит для курдов поиск своего места в новой Сирии и может затянуть конфликт.

Повстанцы-джихадисты, ворвавшиеся в Дамаск в минувшие выходные, сделали курдам мирные предложения. Но повстанцы жестоко вытеснили курдских бойцов из восточного города Дейр-эз-Зур через несколько дней после того, как его оставили правительственные войска.

На севере отдельная оппозиционная группировка, поддерживаемая Турцией, которая уже много лет сражается с курдами, захватила город Манбидж. Турция нанесла авиаудары по курдскому конвою, который, по ее мнению, перевозил тяжелое оружие, награбленное из правительственных арсеналов.

Курды уже давно привыкли рассчитывать на помощь США в решении подобных проблем. Около 900 американских военнослужащих находятся в восточной Сирии, где они сотрудничают с курдскими силами, чтобы предотвратить возрождение террористического "Исламского государства". Но будущее этой миссии может оказаться под вопросом после инаугурации Дональда Трампа, который уже давно скептически относится к участию США в делах Сирии.

А в городе Камышлы на границе с Турцией мало кто осмеливается думать о мире или новом начале.

Представитель Сирийских демократических сил (SDF), возглавляемых курдскими формированиями и пользующихся поддержкой США, заявил, что после падения режима президента Башира Асада боевики "Исламского государства" "теперь свободно перемещаются по остальной территории Сирии".

"Там сотни боевиков "Исламского государства" (ИГ), у них на форме эмблемы ИГ и они выкрикивают боевые лозунги ИГ", - сказал Сиаманд Али съемочной группе немецкого телеканала ARD в начале этой недели.

"По моему мнению, новые правители в Дамаске разделяют ту же идеологию, что и ИГ", - добавил он.

Тем временем один из курдов рассказал о постоянной угрозе со стороны турецких войск.

"Мы переживаем эти нападения уже четыре года. Турецкие беспилотники делают вид, что атакуют военные объекты. Но на самом деле они поражают множество гражданских объектов. Это пугает всех жителей", - говорит Азад Исмаил.

Кто такие курдские бойцы в Сирии, поддерживаемые США?

Курды - одна из крупнейших в мире этнических групп без гражданства. Около 30 миллионов человек проживают на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Они составляют меньшинство в каждой стране и часто подвергаются преследованиям, что способствует вооруженным восстаниям курдов.

В Сирии они заняли автономный анклав в начале гражданской войны, никогда полностью не поддерживая ни правительство Асада, ни повстанцев, стремящихся его свергнуть.

Когда в 2014 году группировка "Исламское государство" захватила треть территории страны, курдские бойцы, придерживающиеся светских взглядов и включающие в свои ряды женщин, доказали свою силу в первых боях с экстремистами. Их поддерживала коалиция, возглавляемая США.

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Они сформировали SDF, в которую также входят арабские бойцы, и вытеснили группировку "Исламское государство" с обширных территорий Сирии при помощи авиаударов и американского спецназа, возглавляемого США. В 2017 году эти возглавляемые курдами силы захватили Ракку, столицу самопровозглашенного халифата экстремистов.

Почему Турция воюет с курдами?

Турция уже давно рассматривает SDF как продолжение продолжающегося уже несколько десятилетий курдского мятежа в пределах своих границ. Она считает главную курдскую фракцию террористической группой наравне с "Исламским государством" и заявляет, что она не должна присутствовать в новой Сирии.

В последние годы Турция обучает и финансирует бойцов Сирийской национальной армии (СНС), помогая им отвоевывать у курдов территории на севере Сирии вдоль границы с Турцией. Эти поддерживаемые Турцией боевики изображали себя частью оппозиции Асаду, но аналитики говорят, что ими в основном движет оппортунизм и ненависть к курдам.

В последние годы курды сосредоточились на борьбе с СНС. Но новое руководство в Дамаске, которое также имеет давние связи с Турцией, может открыть еще один, гораздо более длинный фронт.

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Как сирийские повстанцы относятся к курдам?

Основную фракцию повстанцев возглавляет Ахмад аль-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джолани, бывший боевик "Аль-Каиды". Он восемь лет назад порвал связи с группировкой и говорит, что хочет построить новую Сирию, свободную от диктатуры, которая будет служить всем религиозным и этническим общинам.

Наваф Халил, глава базирующегося в Германии Центра курдских исследований, считает, что первые признаки положительны. По его словам, повстанцы избежали двух анклавов Алеппо, контролируемых SDF, когда две недели назад ворвались в город в начале своего стремительного продвижения по стране.

"Положительным моментом является и то, что они не высказывались негативно о Сирийских демократических силах", - сказал он.

Пока неясно, сохранятся ли эти настроения. На этой неделе боец из группировки аш-Шараа, ворвавшись в Дейр-эз-Зур, опубликовал видеоролик, в котором говорится о скором продвижении к Ракке и другим районам на востоке Сирии, что повышает вероятность новых столкновений с курдами.

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Повстанцы все еще могут попытаться заключить с курдами какое-то соглашение, чтобы включить их в политический порядок после Асада, но для этого, скорее всего, придется согласиться на определенную автономию курдов на востоке страны. Это также рискует разозлить Турцию, которая сейчас представляется главным посредником в Сирии и накануне предложила новой власти в Дамаске военную помощь. В столице Сирии накануне снова открылось посольство Турции.

Поддержит ли администрация Трампа курдов?

Во вторник главный американский военный командующий на Ближнем Востоке генерал армии Эрик Курилла встретился с бойцами SDF в Сирии, что свидетельствует о приверженности администрации Байдена к альянсу после Асада.

Правда, как предполагает ряд СМИ, 20 января все может измениться.

Трамп предоставил мало деталей о своей ближневосточной политике, не считая того, что он хочет положить конец войнам в регионе и не втягивать в них Соединенные Штаты.

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Незадолго до свержения Асада Трамп написал в социальных сетях: "Сирия - это беспредел, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к ней никакого отношения. ЭТО НЕ НАША БОРЬБА".

Во время своего предыдущего срока, в 2019 году Трамп отказался от курдов перед турецким вторжением, назвав это выполнением предвыборного обещания прекратить участие США в "бесконечных войнах" в регионе.

Этот шаг вызвал резкую критику, в том числе со стороны видных республиканцев, которые обвинили его в предательстве союзника. Спустя несколько недель Трамп пошел на попятную, одобрив более широкую миссию по охране нефтяных месторождений на востоке страны. Войска остались на своих местах, и альянс сохранился.