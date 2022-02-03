В Сирии убит лидер террористической группировки "Исламское государство"

В результате рейда американского спецназа на северо-западе Сирии рано утром в четверг был убит главный лидер группировки "Исламское государство"* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши, заявил президент Джо Байден.

"Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГИЛ", - говорится в заявлении Байдена. Американский лидер подчеркнул, что все американцы, участвовавшие в операции, благополучно вернулись с операции.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ