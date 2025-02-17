Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Украины на переговорах между США и РФ не будет

Владимир Путин, иллюстрационное фото
Владимир Путин, иллюстрационное фото Авторское право  Gavriil Grigorov/Sputnik
Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Украина заявила. что ничего не знает о планирующихся переговорах между РФ и США в Саудовской Аравии, не будет принимать в них участия и не намерена признавать. Делегации РФ и США проведут во вторник встречу в Эр-Рияде.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его страна не будет принимать участие в предстоящих переговорах между США и Россией. Ожидается, что представители Кремля и Белого дома встретятся в Саудовской Аравии во вторник, чтобы обсудить восстановление связей и подготовить переговоры о прекращении войны в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге в понедельник утром:

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".

В Саудовскую Аравию, как отмечает Reuters, для участия в переговорах с американской стороны уже прибыл госсекретарь США Марко Рубио. В делегацию США, по данным Axios, также войдут советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Зеленский заявил, что его страна не была приглашена к участию, и в прошлом ясно давал понять, что не примет никаких переговоров по Украине, в которых не будет участвовать Киев.

Встреча в Саудовской Аравии стала возможной после того, как президент США Дональд Трамп поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону на прошлой неделе.

Вскоре после этого Трамп позвонил также Зеленскому - они, как сообщается, говорили "о возможностях достижения мира и обсудили свою готовность работать вместе".

Звонок Трампа Путину стал шоком для европейских стран, которые также потребовали участия в обсуждениях.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, который будет присутствовать на встрече, высказался об участии европейцев резко:

"Я не знаю, что они делают за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами они, по обычаю по своему будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?"

Владимир Зеленский тем временем отправился в Объединенные Арабские Эмираты, которые с начала войны играли роль посредника между Украиной и Россией. Позже, как ожидается, он направится в Турцию и Саудовскую Аравию.

По словам Зеленского эти поездки не связаны с запланированными переговорами США и России.

