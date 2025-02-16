Президент Украины отверг сделку с США по редким минералам

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что дал указание своим министрам не подписывать предложенное соглашение о предоставлении Соединенным Штатам доступа к украинским редкоземельным минералам, поскольку документ был слишком сфокусирован на американских интересах.

Предложение, которое было ключевой частью переговоров Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, не предлагало никаких конкретных гарантий безопасности взамен, по словам неназванных украинских чиновника.

Решение Зеленского не подписывать соглашение, по крайней мере на данный момент, высокопоставленный чиновник Белого дома назвал "недальновидным".

"Я не позволил министрам подписать соответствующее соглашение, потому что, на мой взгляд, оно не готово защитить нас, наши интересы", - сказал Зеленский агентству The Associated Press в субботу в Мюнхене.

Предложение было посвящено тому, как США могли бы использовать редкоземельные минералы Украины "в качестве компенсации" за поддержку, уже оказанную Украине администрацией Байдена, и в качестве оплаты за будущую помощь, сказали нынешние и бывшие высокопоставленные украинские чиновники, выступая на условиях анонимности, чтобы они могли говорить свободно.

Украина обладает огромными запасами критически важных минералов, которые используются в аэрокосмической, оборонной и ядерной промышленности. Администрация Трампа заявила, что заинтересована в получении доступа к ним, чтобы уменьшить зависимость от Китая. Но Зеленский связал возможную эксплуатацию с гарантиями безопасности Украины, которые сдержат будущую российскую агрессию.

"Для меня очень важна связь между какими-либо гарантиями безопасности и какими-либо инвестициями", - сказал украинский президент.

"Это колониальное соглашение, и Зеленский не может его подписать", - отметил бывший высокопоставленный чиновник.

Рабочий перед камерой контроля добычи ильменита, Кировоград, Украина, 12 февраля 2025 Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз не стал однозначно подтверждать предложение, но в своем заявлении сказал, что "президент Зеленский недальновидно относится к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине".

Администрация Трампа устала от отправки дополнительной американской помощи в Украину, и Хьюз сказал, что сделка по минеральным ресурсам позволит американским налогоплательщикам "вернуть" деньги, отправленные Киеву, одновременно развивая экономику Украины.

Хьюз добавил, что Белый дом считает, что "тесные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией от будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира". Он добавил: "США признают это, русские признают это, и украинцы должны признать это". Ранее Белый дом говорил о намерении добиться того, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

По словам высокопоставленного чиновника, американские официальные лица в ходе переговоров со своими украинскими коллегами в Мюнхене придерживались коммерческого подхода и в основном сосредоточились на специфике разведки полезных ископаемых и формировании возможного партнерства с Украиной.

Потенциальная ценность месторождений в Украине пока не обсуждалась. Известно, что из 118 химических элементов периодической системы в украинских месторождениях есть 92. 42% всех залежей металлов в Украине находятся на оккупированных территориях. Еще в 2022 году ООН указывала, что Украина располагает 5 % мировых запасов "критических элементов", включая уран (2,3 %), кобальт, литий, графит и другие.

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Предложение США, по-видимому, не учитывает, как можно будет обеспечить безопасность месторождений в случае продолжения российской агрессии. По словам чиновника, у США нет "готовых ответов" на этот вопрос, и одним из выводов, который они сделают из обсуждений в Мюнхене, будет то, как обеспечить безопасность любой операции по добыче полезных ископаемых на территории Украины с участием людей и инфраструктуры.

Любая сделка должна соответствовать украинскому законодательству и быть приемлемой для украинского народа, сказал высокопоставленный украинский чиновник.

"Недра принадлежат украинцам в соответствии с Конституцией", - заявила ранее AP Ксения Орынчак, основатель Национальной ассоциации горнодобывающей промышленности Украины, предполагая, что сделка должна получить поддержку населения.