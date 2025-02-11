Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Россия освободила американского учителя, в Вашингтоне это назвали жестом доброй воли

Освобожденного из российской тюрьмы Марка Фогеля принял в Белом доме президент Дональд Трамп
Освобожденного из российской тюрьмы Марка Фогеля принял в Белом доме президент Дональд Трамп Авторское право  AP
Авторское право AP
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Россия освободила осужденного "за контрабанду наркотиков" американского учителя. В Вашингтоне это назвали знаком того, что стороны движутся в верном направлении, чтобы положить конец войне в Украине

Американский учитель Марк Фогель, несправедливо, по мнению его близких и администрации США, задержанный в России за контрабанду наркотиков освобожден и скоро вернется домой. Об этом говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца.

В Белом доме этот шаг Москвы назвали дипломатической оттепелью, которая может способствовать переговорам о прекращении войны в Украине.

Ранее сообщалось, что в одном из московских аэропортов был замечен самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

"Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает воздушное пространство РФ вместе с Марком Фогелем, - сообщил Уолтц. - Президент Трамп, Стивен Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является жестом доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в верном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Фогель был арестован в августе 2021 года и отбывал 14-летний тюремный срок. Его семья и сторонники заявили, что он путешествовал с марихуаной по медицинским показаниям, и в декабре администрация президента Джо Байдена признала его незаконно задержанным.

Майк Уолтц, советник Трампа по национальной безопасности, заявил, что США и Россия "договорились об обмене", чтобы обеспечить освобождение Фогеля. Он не уточнил, какие обязательства взяла на себя американская сторона. Предыдущие переговоры иногда включали в себя взаимное освобождение россиян США или их союзниками.

Родственники Фогеля сказали, что они "безмерно благодарны и ошеломлены" тем, что он возвращается домой.

"Это был самый мрачный и болезненный период в нашей жизни, но сегодня мы начинаем выздоравливать, - сказали они. - Впервые за долгие годы наша семья может с надеждой смотреть в будущее".

В заключении в России находятся и другие американцы, которые не были включены в масштабный обмен между Вашингтоном и Москвой в августе прошлого года, когда был освобожден в том числе репортер Wall Street Journal Эван Гершкович.

В прошлом месяце Трамп заявил, что его администрация ведет "очень серьезные" переговоры с Россией по поводу войны в Украине.

