Чехия замораживает запросы россиян на получение гражданства

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, временно запрещающий предоставлять гражданство этой страны гражданам России. Как следует из сообщения, обнародованного на сайте главы чешского государства в четверг, 6 февраля, большинство россиян не смогут получить чешское гражданство, даже если откажутся от российского паспорта: их заявления на получение гражданства Чехии будут заморожены до окончания войны в Украине. Исключение будет сделано лишь для политических беженцев и детей в возрасте до 15 лет.

Также в уголовный кодекс вводится новая статья, запрещающая несанкционированное сотрудничество с иностранным государством.

Но в целом основная часть законопроекта определяет порядок приёма украинских беженцев в Чехии. Режим приёма беженцев продлён на один год, временная защита даёт возможность беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Экономически самостоятельным беженцам поправка даёт возможность получить специальный вид на жительство, который позднее позволит им остаться в стране на постоянной основе.

В то же время документ усложняет порядок приёма украинских детей в государственные и муниципальные школы. Это положение закона уже не раз вызывало критику как дискриминационное.