Из-за землетрясений в районе супервулкана Кампи-Флегрей вблизи Неаполя отменены занятия в школах

Новый сейсмический рой затронул район Неаполя с утра среды. Площадь кальдеры супервулкана Кампи-Флегрей составляет около 200 кв.км. В зоне Флегрийских полей проживают свыше 300 тысяч человек.

В среду утром здесь ощущались толчки магнитудой 3,1 на глубине 2,7 километра. Землетрясение было зарегистрировано в 8.52 утра, ему предшествовал толчок магнитудой 2,6 в 8.32. Два сильнейших землетрясения являются частью роя, который начался в 8.11 утра с толчка силой 1,1 и до сих пор сопровождается многочисленными толчками.

В целях предосторожности занятия в нескольких учебных заведениях Неаполя были приостановлены.

Толчки ощущались как в близлежащих муниципалитетах, так и в нескольких районах Неаполя, особенно на верхних этажах.

Закрыта школа в неаполитанском районе Баньоли, занятия также приостановлены в шести школах в портовом пригороде Поццуоли.

Дети из начальной школы Мадонны Ассунты, расположенной в районе, граничащем с Поццуоли, провели утром в большом зеленом парке между школой и морем.

"Мы почувствовали первый толчок, засунули головы под парту. Потом наши учителя сказали нам, что делать. Мы вышли на улицу. И тут раздался второй толчок, более сильный. Мы испугались", - рассказала восьмилетняя ученица из школы "Мадонна Ассунта" со слов своей матери.

В качестве меры предосторожности было принято решение о закрытии археологического парка Кампи-Флегрей до проведения необходимых проверок.

Ситуация, как подчеркивается, тщательно контролируется оперативным отделом гражданской обороны префектуры, который находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными организациями.

Район Кампи-Флегрей, также известный как Флегрейские поля, в настоящее время подвержен брадисейсму, или поднятию грунта, и за последний год здесь произошла серия землетрясений.

Агенство ANSA собщает, что министр гражданской обороны Нелло Мусумечи назначил специального уполномоченного по району Кампи-Флегрей для принятия мер по предотвращению рисков.