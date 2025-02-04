Эрдоган и аш-Шараа обсудили в Анкаре вопросы восстановления Сирии и проблемы безопасности

Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы восстановления сирийской экономики и вооруженных сил, а также проблемы безопасности.

На совместной пресс-конференции после встречи Эрдоган заявил, что "основой политики Турции в отношении Сирии всегда было сохранение ее территориальной целостности и единства".

Турецкий лидер пообещал оказать содействие в восстановлении разрушенных сирийских городов, отметив, что по мере ускорения экономического развития увеличатся и темпы добровольного возвращения беженцев.

"Важно, чтобы арабский и исламский мир оказал необходимую материальную и моральную поддержку новой администрации и сирийскому народу в этом процессе", - подчеркнул Эрдоган.

Аш-Шараа поблагодарил Турцию за помощь и пригласил Эрдогана посетить Сирию в ближайшее время.

Анкара, которая в течение 13 -летней гражданской войны активно поддерживала группировки, выступавшие против Башара Асада, считается одним из ключевых союзников новой сирийской администрации.

Это второй зарубежный визит нового лидера Сирии. Двумя днями ранее он побывал в Эр-Рияде, где встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.