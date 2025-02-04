Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Эрдоган и аш-Шараа обсудили в Анкаре вопросы восстановления Сирии и проблемы безопасности

Лидеры Турции и Сирии в Анкаре
Лидеры Турции и Сирии в Анкаре Авторское право  Turkish Presidency/AP
Авторское право Turkish Presidency/AP
By Mihhail Salenkov
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели встречу в Анкаре, обсудили вопросы безопасности и укрепления двустороннего сотрудничества.

Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы восстановления сирийской экономики и вооруженных сил, а также проблемы безопасности.

На совместной пресс-конференции после встречи Эрдоган заявил, что "основой политики Турции в отношении Сирии всегда было сохранение ее территориальной целостности и единства".

Турецкий лидер пообещал оказать содействие в восстановлении разрушенных сирийских городов, отметив, что по мере ускорения экономического развития увеличатся и темпы добровольного возвращения беженцев.

"Важно, чтобы арабский и исламский мир оказал необходимую материальную и моральную поддержку новой администрации и сирийскому народу в этом процессе", - подчеркнул Эрдоган.

Аш-Шараа поблагодарил Турцию за помощь и пригласил Эрдогана посетить Сирию в ближайшее время.

Анкара, которая в течение 13 -летней гражданской войны активно поддерживала группировки, выступавшие против Башара Асада, считается одним из ключевых союзников новой сирийской администрации.

Это второй зарубежный визит нового лидера Сирии. Двумя днями ранее он побывал в Эр-Рияде, где встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии