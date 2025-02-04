Эрдоган и аш-Шараа обсудили в Анкаре вопросы восстановления Сирии и проблемы безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели встречу в Анкаре, обсудили вопросы безопасности и укрепления двустороннего сотрудничества.
Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы восстановления сирийской экономики и вооруженных сил, а также проблемы безопасности.
На совместной пресс-конференции после встречи Эрдоган заявил, что "основой политики Турции в отношении Сирии всегда было сохранение ее территориальной целостности и единства".
Турецкий лидер пообещал оказать содействие в восстановлении разрушенных сирийских городов, отметив, что по мере ускорения экономического развития увеличатся и темпы добровольного возвращения беженцев.
"Важно, чтобы арабский и исламский мир оказал необходимую материальную и моральную поддержку новой администрации и сирийскому народу в этом процессе", - подчеркнул Эрдоган.
Аш-Шараа поблагодарил Турцию за помощь и пригласил Эрдогана посетить Сирию в ближайшее время.
Анкара, которая в течение 13 -летней гражданской войны активно поддерживала группировки, выступавшие против Башара Асада, считается одним из ключевых союзников новой сирийской администрации.
Это второй зарубежный визит нового лидера Сирии. Двумя днями ранее он побывал в Эр-Рияде, где встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.