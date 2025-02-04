Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" стало "повреждение посторонними предметами" - доклад

Обломки самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines лежат на земле недалеко от аэропорта Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 г.
Обломки самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines лежат на земле недалеко от аэропорта Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 г.
Авторское право AP Photo/Azamat Sarsenbayev
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Как уже сообщал Euronews ранее, рейс 8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" был сбит 25 декабря ракетой из российской системы "Панцирь-С1", в результате чего погибли 38 и были ранены 29 человек.

Трагическая катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря стала прямым следствием повреждения ключевых систем полета посторонними предметами, говорится в предварительном официальном отчете, опубликованном сначала Министерством транспорта Казахстана, а позже и правительством Азербайджана.

В докладе говорится, что Минтранс Казахстана обнаружило "многочисленные сквозные и глухие повреждения" на фюзеляже, хвостовой части и кормовой части самолета, включая стабилизаторы.

Кроме того, следователи извлекли неопознанные металлические обломки, которые привели к повреждению гидравлических систем самолета после "двух внешних шумов".

"Из-за неблагоприятных погодных условий самолет дважды безуспешно пытался приземлиться в Грозном, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После этого решения КВР зафиксировал два внешних шума, возникших с интервалом в 24 секунды над Грозным", - говорится в сообщении.

Для определения источника посторонних предметов будут проведены дополнительные судебно-медицинские экспертизы, отмечается в сообщении.

В предварительном отчете не было отмечено никаких признаков удара птицы.

Рейс 8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, разбился при попытке совершить экстренную посадку в районе Актау в Казахстане.

Перед крушением самолет Embraer ERJ 190-100 потерял все основные средства управления полетом, произошла разгерметизация салона, и экипаж сообщил о взрыве кресел в салоне.

Самолет упал примерно в 5 километрах от взлетно-посадочной полосы 11 аэропорта Актау, развалился на части и загорелся. Погибли 38 человек, находившихся на борту, включая капитана, первого офицера, старшего бортпроводника и 35 пассажиров. 29 человек выжили, получив травмы.

До опубликования предварительного отчета источники сообщили Euronews, что против азербайджанского самолета, заходившего на посадку в Грозном, были применены системы радиоэлектронной защиты, а затем был нанесен удар из российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1", переброшенного в Чечню из Сирии.

На следующий день после катастрофы источники в правительстве Азербайджана сообщили Euronews, что причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау стала российская ракета класса "земля-воздух".

По словам источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время беспилотной авиации над Грозным, и ее осколки попали в пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.

Правительственные источники сообщили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заблокированы на всем пути полета над морем.

'Извиниться, признать вину, наказать виновных'

Через три дня после катастрофы в обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Мы можем с полной ясностью сказать, что самолет был сбит Россией. (...) Мы не говорим, что это было сделано намеренно, но это было сделано".

Тогда же, 29 декабря, Алиев заявил, что Баку выдвинул три требования к России в связи с крушением самолета.

"Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа", - заявил Алиев.

Алиев отметил, что первое требование было "уже выполнено", когда 28 декабря президент России Владимир Путин принес ему извинения. Путин назвал крушение "трагическим инцидентом", хотя и не стал признавать ответственность Москвы.

В тот же день правительство Казахстана сообщило Euronews, что решило отправить бортовые самописцы самолета в Бразилию, чтобы способствовать полному и недвусмысленному раскрытию фактов, связанных с трагедией, - этот шаг свидетельствует о том, что Казахстан и Азербайджан солидарны в своем стремлении к прозрачному расследованию.

Согласно международным правилам, за предварительным отчетом последует окончательный доклад в течение года со дня крушения.

