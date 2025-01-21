Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Армения - Россия: переговоры Лаврова и Мирзояна в Москве

Министр иностранных дел Армении Арарат МИрзоян (слева) и глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) на пресс-конференции в Москве 21/01/2025
By Euronews
Опубликовано
"Армения надеется, что Россия учтёт все составляющие происходящего, избегая односторонних трактовок", - встреча министров иностранных дел двух стран прошла в Москве.

Переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с его армянским коллегой Араратом Мирзоянром состоялись во вторник в Москве на фоне напряжённости отношений между Баку и Ереваном.

В декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что участие его страны в ОДКБ стало невозможным, так как этот договор в отношении Еревана не выполняется: ОДКБ последоватлеьно воздерживается от осуждения агрессивных выпадов Азербайджана против своего члена.

14 января 2025 Армения подписала Хартию о стратегическом партнерстве с США. На встрече в Москве Мирзоян заявил, что его страна всегда оставлась верной принципу открытого и конструктивного диалога. 

"Мы надеемся, что в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы наблюдаем в последнее время, в последние дни", - сказал армянский министр.

Лавров со своей стороны заверил, что Москва привержена всему комплексу договоренностей с Ереваном, в том числе в военно-политической сфере.

"Мы всегда ценили, продолжаем ценить братские связи с армянским народом, с Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником, и заинтересованы в том, чтобы многовековые традиции дружбы, добрососедства укреплялись и развивались", - сказал глава МИД РФ.

Он также добавил, что Москва готова содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе заявления от 9 ноября, подписанного после кровопролитной войны 2020 года в Нагорном Карабахе. В Ереване однако неоднокрано указывали на то, что многие его пункты не выполняются.

