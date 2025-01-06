Обещание Трампа помиловать штурмовавших Капитолий: что думают республиканцы?

РЕКЛАМА

Четвертая годовщина нападения на Капитолий, произошедшего 6 января, приобретает новое значение: законодатели готовятся к тому, что избранный президент Дональд Трамп вскоре может помиловать многих из более чем 1500 человек, обвиненных в преступлениях, связанных с беспорядками.

Трамп заявил, что помилует участников беспорядков в первый же день своего президентства 20 января.

"Скорее всего, я сделаю это очень быстро", - сказал он в эфире программы NBC "Встреча с прессой", добавив: "Эти люди долго и тяжело страдали. И, возможно, есть какие-то исключения. Я должен посмотреть. Но, знаете, если кто-то был радикалом, то он был сумасшедшим".

Это обещание, данное во время предвыборной кампании, приобретает особый смысл в понедельник, когда законодатели собираются для подтверждения результатов президентских выборов впервые с 2021 года, когда сторонники Трампа прорвались в Капитолий и временно остановили ту же самую процедуру после выборов, на которых победил Джо Байден.

Сторонники президента Дональда Трампа взбираются на западную стену Капитолия США в Вашингтоне, 6 января 2021 г. Jose Luis Magana/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что она говорила с Трампом и просила его помиловать всех, кто участвовал в осаде.

Не все республиканцы заходят так далеко, но многие считают, что Трампу следует рассматривать вопрос о помиловании в каждом конкретном случае:

"Прошло почти четыре года. Многие из этих людей находятся в тюрьме с 2021 года. Даже те, кто дрался с полицией Капитолия, наносил ущерб Капитолию, я считаю, что они отбыли свой срок и должны быть помилованы и освобождены из тюрьмы", - сказал Грин.

Более 1250 человек признали себя виновными или были осуждены после судебных процессов в связи с событиями 6 января, а более 650 получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.

Многие из тех, кто ворвался в Капитолий, повторяли лживые заявления Трампа о фальсификации выборов.

Дональд Трамп выступает перед сторонниками на фоне Белого дома в Вашингтоне, 6 января 2021 г. Jacquelyn Martin/Copyright 2020 Jacquelyn Martin. All rights reserved.

Некоторые участники беспорядков выкрикивали угрозы в адрес видных политиков, в частности, тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и тогдашнего вице-президента Майка Пенса, которые отказались возражать против победы Байдена.

Законодатели, которые эвакуировались из обеих палат во время хаоса, вернулись той ночью, чтобы закончить свою работу.

Полицейские, защищавшие Капитолий, особенно возмущены возможным помилованием.

Многие офицеры были избиты, некоторые - собственным оружием, когда пытались сдержать толпу.

По словам Мэтью Грейвса, уходящего прокурора США в столице страны, около 140 полицейских получили ранения, и это "вероятно, самое крупное массовое нападение на правоохранительные органы за один день" в истории Америки.

Сторонники Дональда Трампа на западной стене Капитолия в Вашингтоне, 6 января 2021 г. Jose Luis Magana/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

"Нельзя быть сторонником полицейских и верховенства закона, если вы помиловали людей, которые предали это доверие, ранили полицейских и разгромили Капитолий", - сказал сержант капитолийской полиции Акилино Гонелл, который ушел в отставку из-за травм, полученных в борьбе с бунтовщиками.

Некоторые республиканцы в Конгрессе, даже те, кто тесно связан с Трампом, считают, что не ко всем преступникам следует относиться одинаково.

Джим Джордан, один из главных союзников Трампа, возглавляющий судебный комитет Палаты представителей, заявил, что поддерживает некоторые случаи помилования, но при этом сделал различие.

"Для людей, которые не совершали никакого насилия, я думаю, все поддерживают это. Я думаю, это имеет смысл", - сказал он.

Ветеран-республиканец Гас Билиракис также не был готов пойти так далеко, как Грин, в вопросе помилования.

"Нужно рассматривать все случаи индивидуально. Некоторые, вероятно, заслуживают помилования", - сказал он.

Сторонники Дональда Трампа собираются у здания Капитолия в Вашингтоне, 6 января 2021 г John Minchillo/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Но он был более сдержан, когда его спросили, должны ли быть помилованы те, кто напал на полицейских Капитолия США.

"Боже мой. Опять же, я бы посмотрел на сценарий, - сказал он. - Но если они напали на полицию Капитолия, это большая проблема".

Республиканец Дасти Джонсон сказал, что не все обвинения одинаковы, и что люди, проникшие на территорию, относятся к иной категории, чем те, кто вошел в Капитолий и нанес ущерб имуществу.

Он сказал, что, по его мнению, Трамп рассмотрит каждый отдельный случай и решит, что будет уместно.

"Люди, напавшие на полицейских... Послушайте, я не думаю, что это то, чему мы должны потворствовать", - сказал Джонсон.

Демократы Палаты представителей, которые возглавили борьбу за импичмент Трампа 6 января и провели широкомасштабное расследование нападения, предупредили, что помилование может иметь далеко идущие последствия как для верховенства закона, так и для безопасности страны.

Бунтовщики прорываются через полицейскую баррикаду у здания Капитолия в Вашингтоне, 6 января 2021 г. Julio Cortez/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Члены экстремистских групп Oath Keepers и Proud Boys, например, были осуждены за подстрекательство к мятежу и другие преступления в связи с восстанием.

"Те 140 с лишним сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали, защищая это учреждение, я думаю, любой, кто любит мир и безопасность, будет оскорблен тем, что вы помилуете людей, напавших на них за то, что они выполняли свою работу", - сказал республиканец Бенни Томпсон (Bennie Thompson).

Томпсон возглавлял комитет Палаты представителей, который расследовал события, связанные с беспорядками, и в итоге подготовил доклад, в котором говорится, что Трамп "разжег огонь" для восстания.

Республиканец Джейми Раскин, который был ведущим менеджером по импичменту во время второго процесса по импичменту Трампа, на котором он был оправдан, сказал, что если помилование состоится, то люди должны потребовать раскаяния и покаяния от каждого из помилованных и утвердительного заявления, что они больше не представляют угрозы для общественной безопасности.

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, 6 января 2021 г. John Minchillo/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

"Потому что все, что произойдет с этими людьми в политическом или каком-либо другом контексте, по сути, будет возложено на президента Дональда Трампа", - сказал Раскин.

Как и защищавшие их полицейские, законодатели, находившиеся в Капитолии во время нападения, остро реагируют на разговоры о помиловании, едва избежав толпы, которая, казалось, была полна решимости причинить им вред.

Республиканец Джим Хаймс, который оказался в ловушке в галерее Палаты представителей, когда бунтовщики пытались прорваться вниз, сказал, что ему и многим другим будет "чрезвычайно трудно", если Трамп помилует бунтовщиков.

"Я контролирую себя и довольно дисциплинирован, но это будет очень тяжело, - сказал Хаймс. - Слишком многие из нас имели очень личный опыт общения с людьми, которые отбывают наказание или были осуждены".