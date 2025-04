Новое наступление Украины: что происходит в Курской области?

By Sasha Vakulina

Украина начала новое наступление в Курской области России в воскресенье, заявляют в Москве.

Первые сообщения поступили в ночь на воскресенье от российских провоенных блогеров, которые заявили, что силы РФ внезапно оказались под "сильным давлением". Позже министерство обороны России заявило, что армия РФ отбивает атаки.

Согласно заявлению ведомства, Украина атаковала рано утром в районе села Бердин двумя танками, саперной машиной и 12 боевыми бронированными машинами с десантниками.

Как и в случае с первым вторжением ВСУ на территорию России пять месяцев назад, украинские власти в основном хранят молчание о недавней операции, придерживаясь своей обычной оперативной секретности.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, написал в Telegram, что из Курска пришли "хорошие новости". "Россия получает по заслугам", - добавил Ермак.

Андрей Коваленко, глава официального украинского Центра по борьбе с дезинформацией, написал в Telegram, что российские войска были атакованы в нескольких местах в регионе.

Что происходит сейчас?

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" ( Institute for the Study of War (ISW) сообщил, что ВСУ возобновили наступательные операции по меньшей мере на трех участках в пределах украинского клина в Курской области, добившись тактических успехов.

По утверждению российских военных блогеров, ВСУ провели несколько атак к востоку и северо-востоку от Суджи и к юго-востоку от Коренево. Геолокационные кадры, опубликованные в воскресенье, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись по полям к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.

Поддерживаемые Кремлем российские военные блогеры в основном выражают обеспокоенность тем, что возобновление украинских усилий в Курской области может быть отвлекающим маневром, утверждая, что еще слишком рано определять, могут ли эти операции быть частью будущих основных усилий.

Российские источники также сообщают, что Украина применяет новую тактику ведения радиоэлектронной борьбы, объединяя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнего удара с наземными операциями.** Утверждается, что Украина нанесла удары HIMARS в районе Большого Солдатского и других неуказанных районах Курской области, чтобы помешать российским силам перебросить подкрепления, артиллерийские системы и операторов беспилотников.

"Широко распространенная озабоченность России по поводу ее способности реагировать на усовершенствованные украинские технологии РЭБ и возможности нанесения дальних ударов указывает на то, что российские силы, возможно, не могут быстро адаптироваться к украинским инновациям на поле боя", - говорится в докладе ISW.

Усилия России по вытеснению украинских войск со своей территории

В течение последних нескольких месяцев российские войска пытаются вытеснить украинские войска со своей территории.

Наблюдатели утверждают, что ВСУ якобы потеряли до половины первоначально захваченной территории после того, как Москва направила туда подкрепление, в том числе северокорейские войска.

В день, когда Украина якобы начала новое наступление на Курскую область, Зеленский заявил, что российские и северокорейские войска понесли большие потери в боях.

"В боях вчера и сегодня только в районе одной деревни Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона северокорейских пехотинцев и российских десантников", - сказал он. "Это очень ощутимо".

В прошлом месяце Зеленский заявил, что около 3000 северокорейских солдат были убиты или ранены в Курске, что нанесло удар по престижу России и вынудило ее перебросить часть своих войск из восточной Украины.

Euronews не смог провести независимую проверку этих утверждений.

Новое наступление ВСУ произошло всего за две недели до возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, и ожидается, что его новая администрация будет добиваться заключения соглашения - подробности которого пока неясны - для прекращения почти трехлетнего полномасштабного вторжения России в Украину.