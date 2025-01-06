"Я - Шарли": Франция и Европа отмечают 10 годовщину расстрела карикатуристов

"Смеясь над Богом"

РЕКЛАМА

"Желание смеяться никогда не исчезнет, - утверждают в редакции Сharlie Hebdо в канун 10-летней годовщины теракта 7 января 2015 года,в котором погибли 12 человек. Трагедия редакции Сharlie сплотила не только постоянных читателей издания, но и французский народ в целом.

"У сатиры есть достоинство, которое помогло нам пережить эти трагические годы: оптимизм. Если вы хотите смеяться, значит, вы хотите жить. Смех, ирония и карикатура - это выражение оптимизма", - говорит Рисс, редактор Charlie Hebdo.

Тема юбилейного номера, приуроченного к 10-летию теракта -"Смеясь над Богом". В конце 2024 года Charlie Hebdo объявил международный конкурс, приглашая карикатуристов проиллюстрировать свой "гнев по поводу наступления религий на свободы". Руководство еженедельника утверждает, что получило около 350 рисунков, 40 из которых были отобраны для публикации в номер 7 января 2025 года.

Танец в поддержку свобод

Нападение на Charlie Hebdo вызвало сильные эмоции во Франции и других западных странах, породив движение солидарности Je suis Charlie ("Я - Шарли"). Поддержать редакцию и жертв теракта решили многие художники, например, хореограф Надя Вадори-Готье. Она танцует по минуте в день, начиная с 14 января 2015 года и тем самым, по ее оценке, "формулирует акт поэтического сопротивления". Отрывки из ее 3643 ежедневных танцев будут представлены во вторник на церемонии, посвященной памяти жертв.

Она станет центральной частью национального поминовения с участием президента Эммануэля Макрона, глав нескольких государств, журналистов, профсоюза работников СМИ SNJ и многих других.

Напомним, что нападавшие на редакцию в 2015 году объясняли причины атаки "местью за пророка Мухаммеда". Сатирический еженедельник неоднократно печатал его карикатурные изображения, за что получал угрозы от исламистов. Журналисты же отстаивали свое право на подобные публикации, считая их своего рода "прививкой от фанатизма".

Суды и сроки

Годовщина нападения на Charlie Hebdo совпадает с началом судебного процесса над гражданином Пакистана, который в сентябре 2020 года тяжело ранил двух человек тесаком для мяса у бывшего офиса газеты, не зная, что редакция еженедельника покинула помещение.

А пять лет назад уголовный суд Парижа приговорил фигурантов дела о террористических нападениях 2015 года - всего 14 человек - к длительным срокам заключения вплоть до пожизненного. Ответственность за теракты взяло на себя йеменское подразделение "Аль-Каиды" ("Аль-Каида на Аравийском полуострове").