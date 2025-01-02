Как волонтёры озеленяют сирийский Алеппо

Вот уже месяц в Алеппо живёт новой жизнью. Второй по величине город Сирии, который часто становился эпицентром боёв, теперь приобретает новый облик.
Озеленить город и помочь жителям вернуться к нормальной жизни - такой целью задались муниципальные службы и волонтёры в сирийском Алеппо.
На аллеях и площадях по всему городу высаживают деревья и цветы. К инициативе присоединились местные жители, члены православной общины, особенно активно участвует молодёжь.
Зелёные насаждения появляются в зонах отдыха, парках и пока непривычны глазу - выделяются на местном пейзаже.
Гражданская война оставила глубокие шрамы на Алеппо в виде разрушений. Один из самых древних городов мира не раз становился эпицентром боевых действий.
В конце ноября повстанческие силы вошли в город, а после трёх дней боёв установили полный над ним контроль. Месяц назад Башар Асад был свергнут.
Новое руководство пообещало восстановить страну. Сирийские беженцы начали возвращаться на родину. Но в том, что при новой власти в лице исламистов жить в Сирии (и Алеппо) будет спокойнее и безопаснее, уверены далеко не многие.