Как волонтёры озеленяют сирийский Алеппо

Жители Алеппо помогают сажать деревья и цветы.
Жители Алеппо помогают сажать деревья и цветы. Авторское право  EBU
Авторское право EBU
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Вот уже месяц в Алеппо живёт новой жизнью. Второй по величине город Сирии, который часто становился эпицентром боёв, теперь приобретает новый облик.

Озеленить город и помочь жителям вернуться к нормальной жизни - такой целью задались муниципальные службы и волонтёры в сирийском Алеппо.

На аллеях и площадях по всему городу высаживают деревья и цветы. К инициативе присоединились местные жители, члены православной общины, особенно активно участвует молодёжь.

Зелёные насаждения появляются в зонах отдыха, парках и пока непривычны глазу - выделяются на местном пейзаже.

Гражданская война оставила глубокие шрамы на Алеппо в виде разрушений. Один из самых древних городов мира не раз становился эпицентром боевых действий.

В конце ноября повстанческие силы вошли в город, а после трёх дней боёв установили полный над ним контроль. Месяц назад Башар Асад был свергнут.

Новое руководство пообещало восстановить страну. Сирийские беженцы начали возвращаться на родину. Но в том, что при новой власти в лице исламистов жить в Сирии (и Алеппо) будет спокойнее и безопаснее, уверены далеко не многие.

Дополнительные источники • EBU

