Власти Сирии и курдские силы договорились прекратить огонь. На каких условиях?

Статуя курдской женщины-бойца повержена после того, как правительственные войска захватили город у Сирийских демократических сил (SDF) в Табке, восточная Сирия, в воскресенье, 18 января 2026 года.
Статуя курдской женщины-бойца повержена после того, как правительственные войска захватили город у Сирийских демократических сил (SDF) в Табке, восточная Сирия, в воскресенье, 18 января 2026 года. Авторское право  Ghaith Alsayed/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Авторское право Ghaith Alsayed/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. В нем - 14 пунктов.

Ахмад аш-Шараа объявил о заключении соглашения с возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и о полной интеграции этих сил в состав сирийской армии. В нем прописано "полное и немедленное прекращение огня на всех фронтах и линиях соприкосновения".

Этому предшествовало мощное наступление сирийской армии против курдских сил и захват под контроль части территорий и важных объектов на северо-востоке страны (Шейх-Максуд, Ашрафия, провинция Дейр-эз-Зор).

На этом фоне курдский лидер Мазлум Абди, пользующийся поддержкой США, согласился отвести силы СДС "в районы передислокации к востоку от Евфрата", отметив, что сделал это в ответ на "призывы дружественных стран и посредников", пишет ВВС.

Сообщается, что в новом договоре о прекращении огня - 14 пунктов, предполагающих, в числе прочего, переход всех бойцов курдского ополчения в армию Сирии. Там также говорится о назначении на руководящие должности некоторых членов СДС и передаче правительству подконтрольных курдам месторождений нефти. В соответствии с документом, все гражданские учреждения в курдских районах будут интегрированы в государственные институты. Прописано, что Дамаск воздержится от причинения вреда бойцам СДС и сотрудникам органов самоуправления на востоке Сирии.

Ранее Ахмед аш-Шараа подписал указ о признании курдского языка государственным. Курды, лишенные гражданства в результате переписи 1962 года, получили право его восстановить.

Euronews

