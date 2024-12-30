Новый лидер Сирии: на проведение выборов может уйти четыре года

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Фактический лидер Сирии заявил, что на проведение выборов в стране может уйти до четырёх лет и что он планирует распустить свою исламистскую группировку на будущей "конференции по национальному диалогу".

Ахмад аш-Шараа, возглавляющий группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая захватила власть в Дамаске, сделал эти заявления в интервью саудовскому телеканалу Al-Arabiya.

Аш-Шараа предположил, что написание новой конституции займёт "два или три года", добавив, что "любые законные выборы потребуют проведения полной переписи населения".

Я не считаю себя освободителем Сирии, страну освободили все те, кто принёс себя в жертву

Что касается политического устройства постасадовской Сирии, глава ХТШ утверждает, что новые власти ведут переговоры с "Сирийскими демократическими силами" (СДС, в которых доминируют курды), чтобы разрешить кризис на северо-востоке страны и включить их в состав правительственных вооружённых сил.

По его словам, курды являются "неотъемлемой частью" Сирии. Он также выразил надежду, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом отменит санкции против Дамаска.

Новый сирийский лидер наметил контуры будущего политического устройства страны, разрушенной 13 годами гражданской войны. AP Photo

Отношения с бывшими союзниками Асада

По мнению лидера повстанцев-исламистов, Сирия "не может обойтись" без отношений с Ираном, но он заявил, что они должны быть основаны на взаимном "уважении" суверенитета обеих стран "без вмешательства во внутренние дела".

Что касается отношений с Москвой, он заявил, что "России и Сирию связывают глубокие стратегические интересы", добавив, что "всё сирийское оружие – российского происхождения, а многие электростанции управляются российскими специалистами".

"Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии так, как хотелось бы некоторым", – отметил Аш-Шараа.

Глава ХТШ останется фактическим лидером Сирии до 1 марта, когда различные сирийские формирования соберутся обсуждать политическое будущее страны и создание переходного правительства.

Фотографии пропавших без вести людей, чьи семьи утверждают, что они были похищены режимом Асада, Дамаск, 28 декабря 2024 года. AP Photo

Израильские удары по Сирии

Израиль продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Сирии после свержения Асада. Накануне в результате авиаудара ЦАХАЛ по пригородам Дамаска погибли 11 человек, по данным "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" (OSDH).

Базирующаяся в Великобритании НПО сообщила, что авиаудар был нанесён по складу оружия недалеко от промышленного города Адра, к северо-востоку от столицы.

Израильские военные не прокомментировали воскресный авиаудар.