Кто станет хозяевами новой Сирии и кто проиграет от краха режима Асада?

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Мало кто предвидел блицкриг сирийских повстанцев, положивший конец более чем полувековому правлению династии Асадов и партии БААС.

27 ноября коалиция повстанцев во главе с исламистами "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Организация освобождения Леванта", ХТШ) начала внезапное наступление из своего оплота в Идлибе (северо-запад Сирии), захватив десятки городов, включая стратегически важные Алеппо (север) и Хаму (центр), после чего достигла столицы Дамаска.

Ни одна вооружённая группировка в Сирии не добивалась столь впечатляющих успехов с начала гражданской войны, которая вспыхнула в результате подавления народного восстания в 2011 году.

Сирия находилась под властью династии Асадов с тех пор, как в 1971 году, по итогам очередного переворота, президентом стал представитель алавитов Хафез Асад, который правил железной рукой до своей смерти в 2000 году. Затем высший пост перешёл к его сыну Башару Асаду, которому удавалось оставаться у власти, несмотря на кровопролитный междоусобный конфликт – во многом благодаря поддержке России и Ирана.

В Москве подтвердили, что предоставили убежище бывшему союзнику и его близким, "исходя из соображений гуманитарного характера".

Почему режим, который казался незыблемым, развалился? Что же произошло? И, что ещё важнее, почему это стало возможным? И, возможно, самое главное – кто выиграет и кто проиграет от новой политической реальности в 16-миллионной Сирии?

Большая игра

Гражданская война в Сирии, на территории, сопоставимой с половиной площади Германии, была, по сути, частью более глобального противостояния.

Эта охваченная войной страна стала ключевым полем битвы прокси, подчиняющихся двум доминирующим блокам: условному Западу во главе с США и Востоку во главе с Россией и Ираном. В 2011 году, когда в Сирии начались боевые действия, глобальная напряжённость быстро стала напоминать эпоху холодной войны.

В 2014 году президент США Барак Обама и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который с тех пор перешёл в должность президента, заключили соглашение о "подготовке и оснащении" умеренной сирийской оппозиции в борьбе против администрации Асада и боевиков так называемого Исламского государства (ИГ).

Однако, выделив на эти цели 500 миллионов долларов и не увидев никаких положительных результатов, власти в Вашингтоне пересмотрели своё участие.

Последовавший за этим шаг Обамы по прекращению программы помощи испортил отношения между Турцией и США. Анкара рассматривала американскую поддержку возглавляемых курдами "Отрядов народной самообороны" как "экзистенциальную" угрозу из-за предполагаемой близости этого формирования с Рабочей партией Курдистана (РПК), ведущей 40-летнюю партизанскую войну против турецкого государства.

Боевик стреляет воздух в Дамаске, празднуя свержение режима Асада. AP Photo/Hussein Malla

Поскольку "умеренные повстанцы" не смогли добиться значительного прогресса в борьбе с ИГ, США продолжали усиленно вооружать и снабжать разведданными "Отряды народной самообороны", которые позже влились в курдский военный альянс "Сирийские демократические силы" (СДС).

Турецкие военные организовали несколько вторжений в Сирию против сил СДС и ИГ, создав буферные зоны на границе.

Поскольку курдские формирования при поддержке авиаударов США сыграли важную роль в сдерживании ИГ, в Сирии возникли примерно четыре слабо связанные между собой зоны:

районы, контролируемые турецкими военными на севере,

районы, контролируемые СДС на северо-востоке,

Идлиб и прилегающие районы под контролем повстанцев-исламистов, которые лишились поддержки США, но тем не менее сохранили связи с Турцией,

и администрация Асада, удерживавшая столицу Дамаск и оплот алавитов – мухафазы Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

Благодаря тому, что Россия и Иран активно поддерживали центральное правительство в этих районах авиаударами и шиитскими ополченцами соответственно, Асаду удавалось удерживать власть в течение 13 лет разрушительного конфликта, вплоть до его бегства в Россию в минувшее воскресенье.

Удар по друзьям Асада

Один из ключевых факторов внезапного падения режима в Сирии – конфликт, который разворачивается севернее.

Россия уже почти три года ведёт агрессивную войну против Украины, что просто не оставило Владимиру Путину достаточно ресурсов для сохранения Асада у власти.

Поскольку средиземноморское побережье Сирии, где расположены стратегические российские базы, также перешло под контроль повстанцев, вскоре станет ясно, есть ли шансы у Кремля сохранить военное влияние в стране, в которую он десятилетиями вкладывал огромные деньги.

Флаг Сирийской республики (1932 – 1958) на улицах Берлина. Трёхзвёздное полотнище используется оппозицией с 2011 года. Julius Christian Schreiner/dpa via AP

Официальное российское информагентство ТАСС сообщило в понедельник, что оппозиционные силы не планируют атаковать российские объекты и что операции на них продолжаются в обычном режиме.

Другой важный союзник клана Асадов, Иран, также не смог протянуть руку помощи, поскольку он активно участвует в многочисленных конфликтах по всему региону, в том числе поддерживает боевиков "Хезболлах" в Ливане и различные шиитские группировки в Ираке и Йемене.

Война Израиля в Газе и Ливане серьёзно подорвала потенциал Тегерана. Падение Асада – значительный удар по тому, что Иран называет своей "Осью сопротивления", направленной на противодействие влиянию Израиля и Запада на Ближнем Востоке.

При этом можно предположить, что и для России, и для Ирана произошедшее в Дамаске стали неожиданностью, а окончательные последствия для этих двух антизападных игроков ещё предстоит выяснить.

Исламисты, Эрдоган и Нетаньяху: кто в плюсе?

Тем временем Биньямин Нетаньяху положительно оценил сирийские события в видеоролике, опубликованном в воскресенье, назвав смещение Асада "прямым результатом действий Израиля в регионе".

С одной стороны, отстранение Асада от власти на руку еврейскому государству, поскольку это больше изолирует режим в Тегеране.

С другой – новыми хозяевами Сирии может стать жёсткая суннитская группировка. "Хайят Тахрир аш-Шам" по сути является ребрендингом "Джебхат ан-Нусры", которая является ответвлением "Аль-Каиды" и известна тем, что не признаёт существования государства Израиль.

Солдаты ЦАХАЛ возле т. н. линии Альфа, отделяющей аннексированные Израилем Голанские высоты от Сирии, 9 декабря 2024 года. AP Photo/Matias Delacroix

Турция явно получит выгоду от сложившейся ситуации. Хотя на бумаге Анкара считает ХТШ террористической группировкой, заявления Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана свидетельствуют о том, что турецкое правительство приветствует конец правления Асада под натиском исламистов.

Анкара давно открыто поддерживает протурецкое формирование "Сирийская национальная армия"* на севере Сирии в его борьбе как с силами режима, так и с курдами, поэтому нет ничего удивительного в том, что Турция будет стремиться укрепить свои отношения с новым сирийским правительством.

Эрдоган, несомненно, будет иметь большое влияние на новые власти благодаря 13-летнему противостояние Асаду.

Пока неясно, как новая реальность на Ближнем Востоке отразится на Вашингтоне.

Может показаться, что сокращение влияния России в Сирии будет выгодно США, но есть и обратная сторона медали: Израиль, союзник США, может столкнуться с враждебностью со стороны победоносных исламистов ХТШ. Войска Нетаньяху поспешили занять буферную зону между аннексированными Голанскими высотами и Сирией после того, как армия Асада покинула свои позиции.

Учитывая, что США считают безопасность Израиля одним из своих главных приоритетов, новой администрации изоляциониста-Трампа придётся волей-неволей обратить внимание и на Сирию.

* регулярные войска Асада назывались "Сирийская арабская армия"